Bir yıldır sahne alamayan müzisyen: Ellerim org tutamayacak hale geldi

11 Nisan 2021 Pazar, 16:35

Salgında getirilen kısıtlamalardan en fazla etkilenen kesimlerden biri de kapanan eğlence yerlerindeki müzisyenler oldu. Enstrümanlarını satarak başka işler yapmaya başlayan Eskişehirli müzisyen ve ses sanatçıları yaşadıkları sıkıntıları CHP Milletvekili Utku Çakırözer’e anlattı.

Hayatında ilk kez fabrikada çalışmaya başladığını dile getiren ses sanatçısı Salim Oylaş, “44 yaşından sonra fabrikada çalışmak nedir onu öğrendim. Ellerim çok acıdığı için şu an org çalabilecek pozisyonda değilim. Belki canlı müzik başlasa org tuşuna basamayacağım” dedi.

YÜZLERCE MÜZİSYEN BİR YILDIR İŞSİZ

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, salgında getirilen kısıtlamalar kapsamında bir yıldır iş yapamayan Eskişehirli müzisyenler ile bir araya geldi. Çakırözer, Eskişehir Müzisyenler ve Sahne Sanatları Derneği Başkanı Mustafa Demir ile aylardır iş yapamayan müzisyen ve ses sanatçılarının sıkıntılarını dinledi.

7 yıldır bir mekanda çalışan org sanatçısı Salim Oylaş, yaşadığı sıkıntıları şu şekilde anlattı:

“İşsiz kalan arkadaşlarım annelerinin, babalarının yanına gittiğini söylüyor. Benim gidecek yerim yok. Evliyim, 2 tane çocuğum var. Elektrik, doğalgaz kesiliyor ödeyemediğim için. 44 yaşından sonra fabrikada çalışmak nedir onu öğrendim. Fabrikada zımpara yapıyorum. Ellerim çok acıdığı için şu an org çalabilecek pozisyonda değilim. Belki canlı müzik başlasa org tuşuna basamayacağım.”

"20 YIL SONRA FABRİKA GÖRDÜM"

Bir yıldır iş yapamadıklarını söyleyen ses sanatçısı Emre Söylemez de, fabrikada çalışmaya başladığını söylerken, “20 yıl sonra hayatımda ilk kez ben de fabrika gördüm. Benimle birlikte çoğu arkadaşım paketçilik yapıyor, ayakkabı boyuyor. Çoğu arkadaşımız enstrümanını sattı. Üzüldüğümüz nokta elimizdeki altın bileziğimizi kullanamamak. Bir yıldır çok zorluk çekiyoruz. Bazı arkadaşlarımız artık dayanacak gücü kalmadığı için hayatına son verdi. Artık müzisyenlerin sesinin duyulmasını istiyoruz” diye konuştu.

"UNUTULMAK GURURUMUZA DOKUNDU"

Müzisyen Nusret Avcı ise "Müzisyenleri düğünde, doğum gününde herkes önemser. Ama pandemi döneminde müzisyenler, sanatçılar önemsiz hale geldi. İlk unutulan insanlar müzisyenler oldu ve unutulmak gururumuza dokundu. En büyük acı da bu. Kültür Bakanlığı’nın sanatçılar için ayrılmış ödeneği var. Bu bütçe pandemide zor şartlarda olan meslektaşlarımıza aktarılmalı. Bu bütçeden bir ödenek çıkarılması gerekiyor. Yoksa sanat da elimizden gidecek. Artık insanlar mesleklerinden nefret eder hale geldiler. Devlet bize bu ödenekten geri ödemesiz bütçe çıkarmalı. Bu insanlar ev geçindiriyor, aile bakıyorlar” dedi.

"MEKAN AÇIKSA, MÜZİK YAPILMASINA İZİN VERİLMELİ"

Dernek Başkanı Mustafa Demir, bir yıldır sektörün hiç para kazanamadığını söylerken, “Yardımlar yapılıyor ama yetersiz. Son zamanlarda Türkiye genelinde müzisyenlerin intiharları bu konunun ispatıdır. Bu acıyı Allah kimseye göstermesin” dedi.

Demir, en büyük sorunlarını normalleşme adımları kapsamında mekanların açılmasına rağmen canlı müzik yapılmasına izin verilmemesi olduğunu söyledi. Demir, “Kısa bir süre müziği açtılar. Sonra yine kapandı. Mekanlarda teypten, CD’den müzik yapılmasına izin verildi ama canlı müzik yapılması yasak. En büyük sıkıntımız bu. Bizler her türlü eğitimi aldık, maske-hijyen-sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz. Eskişehir’deki 400 müzisyenin mekanlarda canlı müzik yapmasına da izin verilmeli” sözleriyle sıkıntılarını dile getirdi.

"ÇEVRİM İÇİ SAHNELER KURULABİLİR"

Müzisyen ve eğitmen Armağan Çakır da, kredi ile yaşadığını ve ödemeleri yapmakta zorlandığını söylerken, yaşadığı sıkıntılar karşısında çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“Destek olarak verilen 10 bin lira kredi çektim. Kasım ayında onu ödemeye başladım hala onu ödemekle boğuşuyorum. Türkiye’nin her yerinde müzisyenler için çevrim içi platformlar oluşturulabilir. Buraya özel sektör, yerel yönetimler destek verilebilir. Böyle bir platform oluşturularak müzisyenlere destek verilebilir” dedi.

ÇAKIRÖZER: "MÜZİSYENLER YAŞATILMALI"

Müzisyenleri dinleyen CHP’li Çakırözer, “Pandemi döneminden en çok etkilenen kesimlerden biri de müzisyenler, eğlence sektöründe çalışanlar oldu. Maalesef çoğunun çalışırken sigortaları yapılmadığı için hiçbir güvenceleri yok. İktidar bin liralık destek açıkladı ama ondan da herkes yararlanamadı, o da bir ay sonra bitecek. Bu süreçte hayatlarını geçindirmek için insanlar ekmek tekneleri dedikleri enstrümanlarını satmaya başladı. Maalesef geçinemedikleri için intihar edenler oldu. İnsanların düğününde, doğum gününde en mutlu anında yanında müzisyenler var. Şimdi unutulmak onları gerçekten çok üzüyor. Müzisyenlerimizin hayatta kalabilmesi için düzenli, sürdürülebilir ödenek sağlanmalı. Müzisyenlerimiz devlet güvencesi altına alınmalı. Müzisyenler yaşatılmalı” dedi. Çakırözer, pandemi döneminde müzisyen ve ses sanatçılarının yaşadığı sıkıntılara çözüm oluşturulması ve artan müzisyen intiharları karşısında Meclis’te Araştırma Komisyonu kurulmasını da istedi.