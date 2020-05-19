'Bira' kelimesi geçen radyo programına yayın durdurma cezası

19 Mayıs 2020 Salı, 10:40

Radyo programcısı Nihat Sırdar, 'Nihat'la Sivrisinek' isiml radyo programının 'bira' kelimesi yüzünden 3 gün yayın durdurma cezası verildi.

Sırdar, cezaya ilişkin yaptığı duyuruda, "Nihat'la Sivrisinek, Kafa Radyo'da başlayamıyor. Bir dinleyici mesajında okuduğumuz "Evde kendi patates cipsimi yaptım. Yanında bira iyi gider" sözünden dolayı RTÜK tarafından verilen 3 günlük yayın durdurma cezasının ilk günü çünkü" dedi.

