Birçok bakanlık ve kurum, 2020’de Bütçe Yasası ile verilen başlangıç ödeneklerini aştı

17 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kasım ayı bütçe gerçekleşmelerini açıklamasıyla birlikte kurum ve kuruluşların 11 ayda yaptıkları harcamalar netleşti. Kurumlara 2020 Yılı Bütçe Yasası A Cetveli’nde verilen ödenekler, “bütçe başlangıç ödeneğini” oluşturuyor. Meclis’e sunulan Bütçe Yasası’nda da bu ödenekler yer alıyor. Daha sonra bu ödenekler artırılıyor.

Bakanlıklar ile kurumların harcamaları artırılan ödeneklerin altında. Ancak bazı bakanlık ile kurumlar daha yıl bitmeden 2020 Yılı Bütçe Yasası A Cetveli ile verilen “başlangıç ödeneklerini” aşmış durumda.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kuruluş Bazında Ödenek ve Harcamalar Tablosu’na göre, bu bakanlıklar şöyle:

Adalet Bakanlığı’nın bütçe başlangıç ödeneği 19.7 milyar liraydı, 11 aylık harcama 20.1 milyar lira oldu.

İçişleri Bakanlığı, 9.6 milyar lira olan başlangıç ödeneğine karşın 9.8 milyar lira harcama gerçekleştirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başlangıç ödeneği 125.8 milyar liraydı. Kasım itibarıyla 141.1 milyar lira harcama yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2.8 milyar liralık başlangıç ödeneğine karşılık 4.4 milyar lira harcama gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlangıç ödeneği 17.8 milyar liraydı. 19.3 milyar lira harcama yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da başlangıç ödeneği 29 milyar lira olmasına karşın 44.4 milyar lira harcama gerçekleştirdi

KURUMLAR NE HARCADI?

Bakanlıklar dışındaki kurumlarda ise MİT Başkanlığı’nın bütçe başlangıç ödeneği 2.1 milyar liraydı. 11 aylık gerçekleşme 2.2 milyar lira oldu.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı başlangıç ödeneği 157.3 milyon liraydı. Harcama 195.4 milyon liraya çıktı.

İletişim Başkanlığı bütçe başlangıç ödeneği 368.1 milyon liraydı, 11 ay sonunda 371.6 milyon lira harcandı.

AB Başkanlığı 656.6 milyon liralık başlangıç ödeneğine karşın 1.1 milyar lira harcama yaptı.