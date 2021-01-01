Birhan Keskin'den 2021 hediyesi: 4 yıl aranın ardından yeni şiir
Birhan Keskin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla okurlarının yeni yılını kutladı. Keskin, "4 yıl aradan sonra yeni bir yıl yeni, bir şiir.." notuyla yeni şiirini de paylaştı.
Birhan Keskin - Fotoğraf: Instagram (@bikeskin)
Şair Birhan Keskin, okurlarının yeni yılını Twitter hesabından yayımladığı bir mesajla kutladı.
Keskin, 4 yıl aranın ardından okurlarıyla yeni şiiri "Denk Beygiri"ni de paylaştı.
Mesajında "2021 Sağlıkla gelsin. Sağlıklı geçsin yeter. Gerisini biz hallederiz. 4 yıl aradan sonra yeni bir yıl yeni bir şiir.." diyen şair, yaptığı videolu paylaşımla yeni şiirini takipçilerine dinletti.
2021 Sağlıkla gelsin. Sağlıklı geçsin yeter. Gerisini biz hallederiz. 4 yıl aradan sonra yeni bir yıl yeni, bir şiir..— Birhan Keskin (@birhankeskin) December 31, 2020
(video katkısı için @ogulcannkutuk e teşekkür ederek.) pic.twitter.com/fqLSK2lsr8
Bu da zihni batın ile okumak isteyenler için. Kart şeklinde. Kart tasarımı pinikocuguma ait. @piniko_ pic.twitter.com/RtdbMW6pE1— Birhan Keskin (@birhankeskin) December 31, 2020
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