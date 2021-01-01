Birhan Keskin'den 2021 hediyesi: 4 yıl aranın ardından yeni şiir

01 Ocak 2021 Cuma, 13:11

Birhan Keskin - Fotoğraf: Instagram (@bikeskin)

Şair Birhan Keskin, okurlarının yeni yılını Twitter hesabından yayımladığı bir mesajla kutladı.

Keskin, 4 yıl aranın ardından okurlarıyla yeni şiiri "Denk Beygiri"ni de paylaştı.

Mesajında "2021 Sağlıkla gelsin. Sağlıklı geçsin yeter. Gerisini biz hallederiz. 4 yıl aradan sonra yeni bir yıl yeni bir şiir.." diyen şair, yaptığı videolu paylaşımla yeni şiirini takipçilerine dinletti.

2021 Sağlıkla gelsin. Sağlıklı geçsin yeter. Gerisini biz hallederiz. 4 yıl aradan sonra yeni bir yıl yeni, bir şiir..

(video katkısı için @ogulcannkutuk e teşekkür ederek.) pic.twitter.com/fqLSK2lsr8 — Birhan Keskin (@birhankeskin) December 31, 2020