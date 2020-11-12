Birleşik Arap Emirlikleri merkezli havayolu şirketi Emirates 30 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı

12 Kasım 2020 Perşembe, 16:19

Bütün dünyayı saran pandemi etkisinin turizmi etkilemesi sonrası dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Emirates’ten geçtiğimiz gün açıklama geldi. Hava taşımacılığını tam anlamıyla durma noktasına geldiğini belirtilirken altı aylık süre içerisinde 3,8 milyar dolarlık zarar açıkladı.

GEÇTİĞİMİZ YIL DÜNYANIN EN ÇOK KULLANILAN HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDENDİ



Associated Press’in haberinde, BAE devletine ait şirketten yapılan açıklamaya göre pandemi sürecinde iki ay boyunca uçakların park ettiği belirtilirken, şirketin gelirinin bu yılki işletme maliyetlerindeki % 52'lik düşüş ve kargo trafiğindeki artışa rağmen, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 75 düşüşle 3.2 milyar dolara düştüğü belirtildi.

Geçtiğimiz yıl 58 milyon yolcu taşıyarak dünyanın en çok kullanılan havayolu şirketlerinden biri olan Emirates, bu yıl Nisan ile Eylül arasında sadece 1,5 milyon yolcu taşıdı.

ŞİRKET AŞIYI BEKLİYOR

Şirketin CEO’su Şeyh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum, "Mevcut mali yıla, hava yolcu trafiğinin tam anlamıyla durduğu küresel bir kilitlenmenin ortasında başladık" derken "Kimse geleceği tahmin edemez, ancak kullanılabilir bir Covid-19 aşısı ortaya çıktığında seyahat talebinde ani bir iyileşme bekliyoruz ve kendimizi bu talebi karşılamaya hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

Azalan hava taşımacılığı talebi sonrasında Emirates Group on binlerce işçiyi işten çıkarmış, çalışan sayısını yüzde 24 azaltarak 81.334'e düşürmüştü. Emirates Air ise, mevcut şartlarda çalışanlarının maaşlarından yüzde 25 ila 30 arasında kesintiye gitmişti.