Birleşik Arap Emirlikleri’nde alkol satışı serbest bırakıldı, evli olmayan çiftlerin birlikte yaşaması artık suç değil

09 Kasım 2020 Pazartesi, 15:51

Getty Images BAE reformlarla uluslararası imajını geliştirmeye çalışıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yürürlüğe giren bir dizi reformla “namus cinayetlerine” yönelik cezanın hafifletilmesini öngören yasa maddesi iptal edildi. Evli olmayan çiftlerin birlikte yaşamaları suç olmaktan çıktı ve alkol satışı serbest bırakıldı.

Devlet denetimindeki BAE medyasında yerel alan haberlere göre, yeni düzenlemelerle ülkede yaşayan göçmenler, şeriat hükümlerine değil, kendi ülkelerindeki boşanma ve miras kanunlarına tabi olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde nüfusun çok büyük bir bölümü yabancılardan oluşuyor. Ülkede her bir BAE vatandaşına dokuz göçmen düşüyor.

EPA BAE yönetimi turizmi geliştirmek ve yabancı yatırımcıları cezbetmeyi hedefliyor

‘Hoşgörü ülkesi’

BAE yetkilileri ülkelerini uluslararası platformda modern bir iş ve turizm merkezi olarak tanıtıyordu.

Ancak İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesine göre BAE’nin bir "hoşgörü ülkesi" olduğu imajı, tecavüze uğradığı şikayetinde bulunan kadınların kendilerini hapiste bulması gibi haberlerle gölgeleniyordu.

Yeni düzenlemeler, ülkede gelecek yıl yapılacak World Expo Fuarı öncesinde yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021’e alınan ticaret fuarını 25 milyon kişinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde şimdiye kadar “namus cinayetlerine” hafif cezalar veriliyordu.

Yeni düzenlemelerle bu ceza indirimlerini mümkün kılan yasa maddesi iptal edilirken, kadınları taciz eden erkeklere verilecek cezalar ağırlaştırıldı.

BAE’de restoran ve barlarda alkol tüketilebiliyordu. Ama bunun için ruhsat almak ya da alkolü evde tüketmek gerekiyordu.

Yeni düzenlemeyle ruhsat alamayan Müslümanların da serbestçe alkol tüketebileceği belirtiliyor.