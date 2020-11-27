Birleşik Metal-İş Ankara’daydı, uygulama ILO Genel Kurulu'na taşınıyor

27 Kasım 2020 Cuma, 06:00

DİSK Genel Sekreteri, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve beraberindeki işçiler önceki gün ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, ardından da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ile görüştü.

İlk günkü yürüyüş sırasındaki müdahalede darbe alan Serdaroğlu dün sabah röntgen çektirdi. Serdaroğlu, “Kaburgalarda çatlak var. Alıştık artık bu tür şeylere” dedi.

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan’a dosya sunduklarını belirten Serdaroğlu, “ücretsiz izin” uygulamasının işverenlerin “sopası” haline geldiğini, işçiyi tehdit etmek için kullanıldığını ilettiklerini söyledi. Serdaroğlu, önceden ücretsiz iznin işçinin onayına tabi olduğunu ancak şimdi onun da kalktığını, işverenin istediği zaman işçiyi ücretsiz izne çıkardığını söyledi.

Serdaroğlu, şu anda 2.1 milyon işçinin ücretsiz izinde olduğunu, bunun 3-4 milyona çıkacağını bildirdi. Milyonlarca işçinin aylık 1168 liraya mahkûm edildiğine dikkat çeken Serdaroğlu, “Bu değişmezse vay işçinin haline” dedi. Serdaroğlu’nun verdiği bilgiye göre, Özcan da yaşananların ILO Genel Kurulu’na yansıyacağını, Türkiye ile ilgili rapora gireceğini belirtti. Özcan, örgütlenmenin önündeki engelleri de bildiğini söyledi.

Serdaroğlu, “Ücretsiz izin uygulaması örgütlenmeyi engellemek için açık açık tehdit olarak kullanılıyor. Yarın (bugün) Manisa’da yine ücretsiz izinle ilgili eylem yapacağız” dedi.

İnsanlara zorla mesai yaptırıldığını, fabrikaların “harıl harıl” çalıştırıldığını belirten Serdaroğlu, işçilerin sendikalı olduklarında ise anında ücretsiz izne çıkarıldıklarına dikkat çekti. Serdaroğlu, işten çıkarma yasağının da işçi için sorun haline geldiğine işaret etti. İstisnaların genişliği nedeniyle işverenin bu kez de “yüz kızartıcı suç” gerekçesiyle işçiyi tazminatsız işten atma yoluna gittiğini belirten Serdaroğlu, “İşçi mağdur oluyor. İşten çıkarma yasaksa tazminatsız çıkış da yasaklanmalı. İşçiler yargıda 2-3 yıl uğraşmak zorunda kalacak” diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem’in de “yaşananlarla ilgili meselenin üzerinde duracağı” sözünü verdiğini anlatan Serdaroğlu, 3 fabrikada eylemlere devam ettiklerini, süreci izleyeceklerini söyledi.

‘RAKİP’TEN DESTEK

Türk-İş Genel Sekreteri, Türk Metal-Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak rakip sendikalar olmasına karşın Birleşik Metal-İş’e destek mesajı paylaştı. Kavlak, “İnsan onuruna yaraşır bir yaşam sürmek için anayasal ve yasal haklarını kullanarak Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlenen işçilerin işten atılmaları, sendikal hak ve özgürlüklere vurulmuş bir darbedir. Hak aramak ve seslerini duyurmak için Ankara’ya yürümek isteyen işçilerin engellenmesi kabul edilemez. Türk Metal topluluğu Birleşik Metal-İş üyelerine dayanışma duygularını göndermektedir” dedi.

HİNDİSTAN’A DESTEK

DİSK’e bağlı Nakliyat-İş, dün Hindastan’da yapılan kitlesel genel grevi desteklemek için Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Basın açıklaması sonrasında Hindistan işçi sınıfının taleplerini destekleyen, işçi karşıtı yasaları ve uygulamaları protesto eden mektup, Real market direnişçileri tarafından başkonsolosluğa verildi.