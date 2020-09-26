Birleşmiş Milletler'in 75. yıl sergisinde Özlem Kalkan Erenus da var

26 Eylül 2020 Cumartesi, 16:58

Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin sanatçıları, birliğin 75. yıl dönümünü eserleriyle taçlandırıyor. Her ülkeden tek bir sanatçının davet edildiği sergiye, Türkiye’yi temsilen Özlem Kalkan Erenus "Barış" adlı tablosuyla katılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda New York’daki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde ve Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Sarayı’nda eserleri dört kez sergilenen Erenus, bu projeyle ülkemizin sanat meşalesini yurt dışında başarıyla taşımayı sürdürüyor.



ÇAĞDAŞ SANAT İÇİN BİR DÜNYA PRÖMİYERİ

Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 75. yıldönümüne adanmış bir Kıtalararası Çevrimiçi Sanat Sergisi, “UNITED NATIONS - Symbol of Life, Freedom & Happiness” (“BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Yaşam, Özgürlük ve Mutluluğun Sembolü”) başlığını taşıyor.



Romanya'nın adı sanatla anılan Aiud şehrinde faaliyet gösteren "Inter-Art" Vakfı’nın organizasyonuyla sunulan bu özel proje, tarihte ilk kez, Birleşmiş Milletler üyesi 193 devletin tümünden sanatçıları özel bir sanat sergisinde bir araya getirerek, gerçek bir dünya prömiyeri olma özelliği taşıyor. Romanya Cumhurbaşkanı H.E. Klaus Werner Iohannis’in himayelerinde gerçekleştirilen etkinlik, Romanya Dışişleri Bakanlığı ve Romanya Kültür Enstitüsü tarafından destekleniyor.

Şu an için çevrimiçi olarak izlenime sunulan sergide yer alan yapıtlar, koronavirüs salgınının belirlediği koşullar izin verirse, önümüzdeki yıl New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde fiziksel olarak sergilenecek.



"Barış" - Özlem Kalkan Erenus

Birleşmiş Milletler’in kuruluş yıldönümüne özel bir saygı duruşu niteliğindeki bu eşsiz etkinlik; özgürlük ve bir arada yaşamayı, karşılıklı anlayış ve işbirliğini, halkların, ulusların ve kültürlerin birlikteliğini hedefleyen daha iyi bir dünyanın sanat yoluyla kurulabileceğini göstermeyi amaçlıyor.



Romanya Cumhurbaşkanı H.E. Klaus Werner Iohannis, serginin açılışı vesilesiyle gönderdiği mesajda şöyle diyor: “Bugün açılışını yaptığımız sergi, dayanışma ve anlayışa -her zamankinden daha fazla- ihtiyaç duyduğumuz şartlarda yaratılmış, zamanımızın sembolik bir freskidir. Bu sergiyi mümkün kılan anahtar faktörün, 1945'teki kuruluşundan bu yana BM faaliyetlerini motive eden ve örgütün milletler arasındaki ‘birlik sanatını’ sergilemedeki başarısının teminatını oluşturan temel unsurla aynı olması tesadüf değildir: Vatandaşlar yararına, uluslararası işbirliği.”

Projeyi başlatan ve serginin küratörlüğünü de üstlenen Stefan Balog, "Güzel bir rüya, kendi tarzında benzersiz olan bu projeyle gerçeğe dönüşüyor. Tüm dünya uluslarını sanat yoluyla birleştirmek, Inter-Art Vakfının kavramsal yapısını tam anlamıyla ortaya koyan bir başarıdır. Bu mottoya biz daima inandık ve etkinlik gösterdiğimiz 25 yıl boyunca, sanat ve kültürün bir ulusun en iyi elçisi olduğunu kanıtlamak için elimizden geleni yaptık” diyor.





