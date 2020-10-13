Birlik olmanın önemi

13 Ekim 2020 Salı, 23:56

Ümit Zileli, Cumhuriyetçilerin yakından tanıdığı bir isim. Meslekte 42 yılı doldurmuş bir gazeteci. Uzun yıllar gazetemizde yazan Zileli, Korkusuz gazetesinde yazılarını sürdürüyor. Köşe yazarlığı yanında, televizyonculuğu, radyoculuğu, öğretim görevliliği de var. Kemalist, ulusal solcu, antiemperyalist bir aydın Zileli, her şeyden önce.

Siyasal ve toplumsal içerikli çok sayıda kitaba da imza atan Zileli’nin kısa süre önce bir çalışması daha çıktı. İki ayda iki baskı yapan kitabın adı; Yakın Tarih Yalanları.

Beş bölümden oluşan kitapta Zileli, okuru yakın dönem Türk siyasi tarihinde bir geziye çıkarıyor. Bu gezi, hüzün veriyor insana. Çünkü karşı devrim var. İşbirlikçiler, dönekler, omurgasızlar, ikiyüzlü siyasetçiler var.

Aydınlara, yazarlara, gazetecilere, bilim insanlarına, devrimci, Atatürkçü gençlere kumpas kuranlar, baskı yapanlar, kıyanlar var. Özgürlüğü elinden alınan, Silivri zindanlarına atılan Kemalist subaylar var. Osmanlı tarihine ilişkin yalanlar var. Çocuk tecavüzleri, kadın cinayetleri, yolsuzluklar, vergi kaçakçıları var.

EMPERYALİZMİN YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİ

Zileli; çalışmasında emperyalizmi ve onun yerli işbirlikçilerini anlatırken, isim vererek ve “hodri meydan” diyerek, yalanlarını yüzlerine çarpıyor. Her iktidarın yanında kümelenen 2. Cumhuriyetçileri, “yetmez ama evet” takımını, güce biat edenleri anımsatıyor okura. Yaşanan ahlak buhranına da değiniyor, yenilenen İstanbul seçimlerine de. Suriye politikasını da eleştiriyor, milli orduya yapılan ihaneti de.

Kitabının önsözünde şöyle diyor Zileli: “Türkiye’nin çimentosu olan Lozan ve Montrö antlaşmalarının yerin dibine sokulduğu Türkiye’yi yöneten kadronun, Suriye macerasından sonra, şimdi de Libya üzerinden çılgın projeler ürettiği, adeta ülkenin geleceği ile kumar oynadığı, kan ve ateş vaat eden bir karanlık süreçten geçiyoruz”.

Çözüm de öneriyor Zileli. Birlik olmanın, birlikte hareket edebilmenin önemine dikkat çekiyor. Türk Milleti’nin, uzun süre sabrettikten sonra ayağa kalktı mı, “artık yeter” dedi mi, gösterdiği kararlılığa güveniyor Zileli. Ve sözlerini şöyle bitiriyor: “Güneşli günler göreceğiz çocuklar!”

Yakın Tarih Yalanları / Ümit Zileli / Sia Kitap, / 236 s. / 2020.