Birlik olmanın önemi
Ümit Zileli ‘Yakın Tarih Yalanları’ adlı kitabında, okuru yakın dönem Türk siyasi tarihinde bir geziye çıkarıyor. Bu gezi, hüzün veriyor insana. Çünkü karşı devrim var. İşbirlikçiler, dönekler, omurgasızlar, ikiyüzlü siyasetçiler var.
Ümit Zileli, Cumhuriyetçilerin
yakından tanıdığı bir isim. Meslekte 42 yılı doldurmuş bir gazeteci. Uzun
yıllar gazetemizde yazan Zileli, Korkusuz gazetesinde yazılarını sürdürüyor. Köşe
yazarlığı yanında, televizyonculuğu, radyoculuğu, öğretim görevliliği de var.
Kemalist, ulusal solcu, antiemperyalist bir aydın Zileli, her şeyden önce.
Siyasal ve toplumsal içerikli
çok sayıda kitaba da imza atan Zileli’nin kısa süre önce bir çalışması daha
çıktı. İki ayda iki baskı yapan kitabın adı; Yakın Tarih Yalanları.
Beş bölümden oluşan kitapta
Zileli, okuru yakın dönem Türk siyasi tarihinde bir geziye çıkarıyor. Bu gezi,
hüzün veriyor insana. Çünkü karşı devrim var. İşbirlikçiler, dönekler,
omurgasızlar, ikiyüzlü siyasetçiler var.
Aydınlara, yazarlara,
gazetecilere, bilim insanlarına, devrimci, Atatürkçü gençlere kumpas kuranlar,
baskı yapanlar, kıyanlar var. Özgürlüğü elinden alınan, Silivri zindanlarına
atılan Kemalist subaylar var. Osmanlı tarihine ilişkin yalanlar var. Çocuk
tecavüzleri, kadın cinayetleri, yolsuzluklar, vergi kaçakçıları var.
EMPERYALİZMİN YERLİ
İŞBİRLİKÇİLERİ
Zileli; çalışmasında
emperyalizmi ve onun yerli işbirlikçilerini anlatırken, isim vererek ve “hodri
meydan” diyerek, yalanlarını yüzlerine çarpıyor. Her iktidarın yanında kümelenen
2. Cumhuriyetçileri, “yetmez ama evet” takımını, güce biat edenleri anımsatıyor
okura. Yaşanan ahlak buhranına da değiniyor, yenilenen İstanbul seçimlerine de.
Suriye politikasını da eleştiriyor, milli orduya yapılan ihaneti de.
Kitabının önsözünde şöyle
diyor Zileli: “Türkiye’nin çimentosu olan Lozan ve Montrö antlaşmalarının yerin
dibine sokulduğu Türkiye’yi yöneten kadronun, Suriye macerasından sonra, şimdi
de Libya üzerinden çılgın projeler ürettiği, adeta ülkenin geleceği ile kumar
oynadığı, kan ve ateş vaat eden bir karanlık süreçten geçiyoruz”.
Çözüm de öneriyor Zileli.
Birlik olmanın, birlikte hareket edebilmenin önemine dikkat çekiyor. Türk
Milleti’nin, uzun süre sabrettikten sonra ayağa kalktı mı, “artık yeter” dedi
mi, gösterdiği kararlılığa güveniyor Zileli. Ve sözlerini şöyle bitiriyor: “Güneşli
günler göreceğiz çocuklar!”
Yakın Tarih Yalanları / Ümit Zileli / Sia Kitap, / 236 s. / 2020.
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