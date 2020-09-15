BİSAM: Açlık sınırı 2 bin 401, yoksulluk sınırı 8 bin 304 lira

15 Eylül 2020 Salı, 16:59

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi, "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ağustos 2020 Dönem Raporu"nu açıkladı.

Rapora göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 401 TL oldu. Raporda eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarının ise (yoksulluk sınırı) 8 bin 304 TL'ye ulaştığı belirtildi.

17 YILDA AÇLIK SINIRI 5.4 KAT ARTTI

BİSAM raporunda açlık sınırında 17 yılda gelinen nokta da gözler önüne serildi. Buna göre 2003 yılının ağustos ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 14.9 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 80.02 TL’ye sağlıklı beslenebiliyor. Bir başka deyişle 17 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 5.4 kat arttı. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 4.72 kat oldu. Açlık sınırındaki artış genel enflasyondan daha fazla arttı.

Raporda, günlük harcamalarda Ağustos 2020’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 28.55 TL’lik harcama gereksinimi ile oluşturduğu belirtildi. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 15.94 TL oldu. Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 12.78 TL, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 5.08 TL. Katı yağ ve sıvı yağ ise 5.51 TL’lik masraf yapılması gereken ürün grupları olarak kaydedildi. Yumurta için 1.06, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 3.7 TL harcama yapılması gerektiği görüldü.

İLLERE GÖRE AÇLIK SINIRI

Araştırma kapsamında sanayi merkezlerindeki açlık sınırları da belirlendi. Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde açlık sınırı 2 bin 439 TL, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgesinde açlık sınırı 2 bin 485 TL, Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinde açlık sınırı 2 bin 426 TL, Adana ve Mersin bölgesinde açlık sınırı 2 bin 268 TL oldu.

Açlık sınırının en yüksek olduğu il 2 bin 622 TL ile İzmir oldu. İzmir'i, İstanbul 2 bin 582 TL'lik açlık sınırı ile takip etti. Ankara'da ise açlık sınırı 2 bin 321 TL olarak tespit edildi.



