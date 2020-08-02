Bisiklette rahat etmek isteyen kadınlara altı tavsiye

02 Ağustos 2020 Pazar, 21:42

BBC

Koronavirüsle birlikte toplu taşımadan kaçınmak için bisiklete binenlerden misiniz?

Bazı bisikletler, bazı kadınlarda ağrılara yol açabiliyor.

Uzun süre bisiklete binmemiş birinin kalçası, selede bir süre oturduktan sonra ağrıyabilir fakat rahatsız seleler, ayarı yanlış yapılmış bisikletler ve yanlış oturuş pozisyonu bunun ötesinde ağrılara da yol açabilir.

BBC'nin radyo programı Woman's Hour (Kadın Saati) sunucusu Jane Garvey, ağrıyı minimuma indirerek bisiklete binmenin yollarını, bisiklet uzmanı iki kadına sordu.

İşte uzun mesafe bisikletçisi ve bisiklet koçu Jasmin Muller ile kadın bisikletçilere fizyoterapistlik yapan Bianca Broadbent'ten altı tavsiye:

Selenizi değiştirin

Jasmin Muller "Bir dizi seleye sahip olan tek bisikletçi ben değilimdir. İdeal seleyi bulmam için bir çok sele denemem gerekti" diye anlatıyor tecrübelerini.

Bianca Broadbent ise "Tek bir mükemmel sele yoktur. Hepimiz çok farklıyız ve farklı anatomilerimiz var" diyor ve ekliyor:

"Bazı seleler sizin ergonominize daha uygundur. Bazı ergonomik selelerde ise rahat edemezsiniz, çünkü onlar belli bir ergonomik soruna yönelik hazırlanmıştır olabilir."

Nerelere baskı uyguladığını anlayın

Bianca "Her zaman suç selede değildir" diyor:

"Bazen rahat edebileceğiniz bir seleniz vardır fakat pozisyonu yanlıştır.

"Örneğin sele çok yüksek bu vulva etrafında baskı veya ağrıya yol açabilir.

"Tersine, gidon sizden çok uzaktaysa selede daha öne kaymak zorunda kalabilirsiniz. Selenin dar ön kısmı da oturmak için rahatsızdır ve dokuda ağrıya yol açar."

Oturma kemiklerinizi bulun

Jasmin, "Dış aldıktan sonra bir kartonun üzerine oturursanız, oturma kemiklerinizin genişliğini görebilirsiniz" tavsiyesini veriyor:

"Kartonda kalan ıslak izler, ihtiyacınız olan selenin genişliğini gösterir.

"Seleniz oturma kemiklerinizi desteklemiyorsa bu her şeyi etkiler çünkü yumuşak dokunuza yaslanmak zorunda kalırsınız."

Kıllarınızı jiletlemeyin

Jasmin, kıllarınızı jiletle kesmenin bisiklette rahatsızlık yaratabileceği uyarısında bulunuyor:

"Kıllarınızı jiletle keserseniz bazı kıllar içeri doğru uzayıp kıl dönmesine yol açabilir. Buna basınç ve sıcak, terli bir ortam eklerseniz işler daha da kötüleşir.

"İster kırpın, ister kısaltın ama kılı tamamen yok etmeyin, kıllar koruyucudur!"

Jel destek kullanın

Jasmin, baskıyı azaltmak için selenin üzerine jel destek takabileceğiniz söylüyor:

"Kolayca alınabilen bu destekler, hastanelerde de uzun süre yatmak zorunda kalan hastalar için kullanılıyor.

"Siz de uzun süre selede oturacaksanız bunları deneyebilirsiniz."

İç çamaşırı giymeyin!

Jasmin "Eğer bir saatliğine bisiklete binip alışveriş yapacaksanız ne giydiğiniz çok da önemli değildir" diyor ve ekliyor:

"Fakat daha uzun mesafeler gidecekseniz veya bir yarış bisikletinde lycra şort giyecekseniz, sürtünmeyi olabildiğince azaltmak istersiniz. İç çamaşırı giymeyerek bunu sağlayabilirsiniz."



