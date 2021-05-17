Elon Musk'tan 'Bitcoin' yalanlaması
Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Tesla'nın hiç Bitcoin satmadığını yazdı.
Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin bilançosunda yer alan Bitcoin varlıklarını sattıklarına ilişkin haberleri yalanladı.
Twitter hesabından açıklama yapan Musk, "Spekülasyonlara açıklık getirmek için, Tesla hiç Bitcoin satmadı" dedi.
Musk'ın daha önceki açıklamalarına dayanarak, Tesla'nın Bitcoin varlıklarını boşaltacağına ilişkin spekülasyonların çıkması üzerine, 42,321 dolar ile son üç ayın en düşük düzeyine gerileyen dünyanın en yüksek hacimli kripto para birimi 45,267 dolara döndü.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük hacimli birimi Ethereum da, 3,257 dolardan 3,440 dolara yükseldi.
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