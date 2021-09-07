Bitcoin için tarihi gün: El Salvador'da Bitcoin dönemi resmen başlıyor
El Salvador'da bugün itibarıyla Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi oluyor. Ulusal dijital cüzdana kaydolan her vatandaşa 30 dolar değerinde Bitcoin verilecek. Bitcoin bu önemli günün sabahında yüzde 1.8 yükselişle 52 bin 600 dolara ulaştı
Bugün Bitcoin ve kripto paralar için tarihi bir gün. Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi sıfatını kazanıyor. Bugün itibarıyla El Salvador'da resmi bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başlıyor.
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ilk olarak haziran ayında Bitcoin'i yasal bir para birimi olarak tanımlayan yasa teklifini kongreye yollayacağını açıklamıştı. Yasanın kongreden geçmesiyle ülkede ABD Doları'nın yanında Bitcoin'in de kullanılmasının önü açıldı.
Söz konusu yasa bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor.
OTURMA İZNİ VERİYOR
Hükümet, kripto para birimini tanıtmak için ulusal dijital cüzdana kaydolacak her bir vatandaşa 30 dolar değerinde ücretsiz bitcoin verileceğini duyurdu.
Ülkede 3 Bitcoin'lik yatırım yapan yabancılara oturum izni verileceği bildirildi.
Bukele, dün yaptığı açıklamada süreç kapsamında yeni 200 Bitcoin alımı daha yaptıklarını açıkladı. Yeni alım ile birlikte ülkenin Bitcoin varlıkları 400 Bitcoin'e yükselmiş oldu.
GÜVENİ ARTIRABİLİR
Yaklaşık 6.5 milyonluk nüfusa ve 26 milyar dolarlık ekonomiye sahip El Salvador'un günlük işlem hacmi 50 milyar dolar civarında olan Bitcoin'in fiyatını teknik olarak çok etkilememesi bekleniyor. Ancak kripto paranın resmi bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başlanması ve bu testin başarılı olması, orta vadede Bitcoin'e güveni artırabilir.
Bu sebeple El Salvador'un bu adımı Bitcoin ve tüm kripto paralar için önem arz ediyor.
52 BİN DOLARI AŞTI
Bitcoin bu tarihi günün sabahında yüzde 1.8 yükselerek 52.600 doları gördü. Yukarıda belirtildiği gibi El Salvador kaynaklı bir talep patlaması yaşanması pek mümkün değil. Ancak Bitcoin'in ilk kez resmi para birimi olması sebebiyle sosyal medyada çeşitli Bitcoin alım kampanyaları düzenleniyor.
Bu tarz kampanyalar yeterli kişiye ulaşırsa fiyatlarda harekete yol açabiliyor. Ancak bu tarz suni hareketlere karşı yatırımcının temkinli olması gerekiyor.
SOLANA HIZLI YÜKSELDİ
Tabii şu ana kadar Bitcoin'de olağanüstü bir hareket yaşanmadı. Halihazırda yaklaşık 2 hafta 50 bin doları kalıcı olarak kırmaya çalışan Bitcoin dün 51 bin doları aşmıştı.
Ethereum yüzde 0.24 yükselişle 3 bin 925 dolara çıktı. Günün en dikkat çeken yükselişine ise şu ana kadar yüzde 28 ile Solana imza attı.
Kaynak: HaberTürk
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