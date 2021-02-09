Bitcoin Tesla'nın bitcoine yatırım yaptığını açıklamasının ardından yeni zirvelere çıktı

09 Şubat 2021 Salı, 13:22

Tesla'nın bitcoine yatırım yaptığını açıklaması yatırımcıları bitcoini hem şirketler hem de yatırım uzmanları için yaygın kullanılan varlık olacağını düşünmeye sevk etti.

Kurumsal yatırımcılar alternatif varlıklar ararken ve bireysel işlemciler ilgiden yararlanırken, bitcoin iki ayda iki katından fazla yükseldi. Tesla'nın açıklamasının ardından bitcoin dün üç yıldan uzun sürenin en büyük günlük yükselişini kaydetti.

Bitcoin bugün Asya borsasındaki işlemlerde 48,216 dolar ile rekor seviyede işlem görüyor. Rakip kripto para birimi ethereum günün erken saatlerinde 1,784.85 dolarla rekor seviyeye çıktı.

Dolar başlıca para birimi karşısında değer kaybetti.

Analistler, Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık bitcoin satın aldığını ve otomobilleri ve diğer ürünleri için yakın bir gelecekte bitcoini ödeme şekli olarak kabul etmeyi planladığını açıklamasının, şirketler ve büyük yatırımcılar için daha büyük bir değişimin parçası olduğunu düşünüyor.

Kripto yatırım şirketi BlockTower'ın ortağı Michael Bucella CNBC'de yaptığı açıklamada, "Artık bitcoin ile bir Tesla satın alabilseniz de, bunu önermem. Bunların, kurumsal ve şirketlerin bitcoine yatırım yapmasının ilk aşamaları olduğu bir durumdayız" dedi.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın %0 faiz oranları nedeniyle dolar için alternatifler ararken bitcoin, geçen yılki %300'lük yükselişin ardından bu yıl %62 artış kaydetti.

Özellikle Çin'deki merkez bankacıları ve düzenleyiciler, küresel finansın geleneksel işleyişinden büyük bir kopuşla, günlük kullanım için kendi dijital para birimlerini çıkarmaya da başlıyorlar.

Tesla CEO'su Elon Musk uzun zamandır kripto para hayranıydı ancak Tesla'nın bitcoin yatırımı, bitcoin sektörünü canlandıran bir sürpriz oldu.

Kaynak: Reuters