Bitcoin'deki düşüş ne zaman bitecek?

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:47

Tesla'nın CEO'su Elon Musk’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Bitcoin, 14 Nisan’a kadar hızla yükselmiş ve yüzde 100’ün üzerinde getiri sağlamıştı. Ancak Bitcoin’deki yükseliş fitilini ateşleyen Elon Musk, tarihi zirveden başlayan düşüşün de mimarı oldu.

Musk’ın nisan ayı ortasında Bitcoin madenciliğinin fosil yakıt ve kömür tüketimini artırdığına dikkat çekerek Tesla satışında Bitcoin kullanımı kararını askıya aldıklarını açıklamıştı. Bu açıklamayla düşüşe geçen Bitcoin’e bir darbe de Çin’den gelmişti. Çin hem kripto para madenciliğine izin vermeyeceğini hem de kripto paralarla alış-veriş yapılamayacağını duyurdu.

2018’DEN BU YANA EN KÖTÜSÜ

Dünya gazetesinden Ufuk Korcan'ın haberine göre, nisan ortasında 64.869 dolar ile tarihi zirvesini gören ve art arda gelen olumsuz haberlerle düşüşe geçen Bitcoin, 22 Haziran’da 30 bin doların altını gördü. 2018 sonundan bu yana en kötü çeyreklik performansa imza atan Bitcoin’de zirveye göre kayıp yüzde 50’ye ulaştı.

Alt coin’lerde ise kayıplar çok daha fazla oldu. Öyle ki bazı alt coin’lerde zirvelerine göre kayıplar yüzde 90’ları bulmuş durumda.

BITCOIN Mİ ALT COIN Mİ?

Kripto paralarda toparlanmanın ne zaman olacağı ile ilgili farklı görüşler var. Kimi toparlanmanın alt coin’lerden başlayacağını savunurken kimi son düşüşe liderlik eden Bitcoin’in yaralarını sarmasının alt coin’lere olan talebi canlandıracağını düşünüyor. Bir başka tartışma konusu ise kripto paraların ayı piyasasına mı girdiği yoksa bir düzeltme hareketi içerisinde mi olduğu. Eğer piyasalar düşüş eğiliminin hakim olduğu ayı piyasasına girdiyse, bu trend geçmiş verilere bakıldığında en az 6 ay sürüyor.

KRİPTO HALKA ARZLARINA İLGİ AZALDI

Son dönemlerde Türk yatırımcılar arasında da popüler hale gelen kripto para halka arzlarına ilgi azalıyor. Geçmişte ön satıştan kripto para alan yatırımcılar, coinlerin işlem görmeye başlamasıyla ciddi kazançlar elde etmişti. Ancak kripto paralarda yaşanan sert düşüşler sonrasında yatırımcıların, yeni bir proje yerine kendini ispatlamış ve düşüşten büyük darbe almış projelere yöneldiği belirtiliyor.

"EYLÜLDE KRİPTOYA İLGİ ARTABİLİR"

Bitci.com Araştırma Müdürü Mehmet Çoban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 1-2 aylık süreçte de yukarı hareketlerin sınırlı kaldığı bir seyir gözlemleyebiliriz piyasada. Eylül ayıyla birlikte kripto para piyasasına olan ilginin artması beklenebilir. Kısmi olarak ayı piyasasındayız denebilir. Ancak bu, geçmişteki ayı piyasaları gibi uzun soluklu bir süreç olmaz. Çünkü artık karşımızda özellikle kurumsalların da yakından ilgilendiği ve pazar büyüklüğü önceki ayı piyasalarına nazaran çok daha farklı bir piyasa var. Şu bir gerçek ki kripto para piyasası artık büyük finans balonu içerisinde. Ve diğer piyasalardaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerden aynı balon içerisinde olduğu için etkileniyor. Fed de bu etmenlerden biri. Ancak daha 12 senelik bir piyasa. Fed’in olası bir faiz artırımı ve parasal genişlemede frene basılması kripto para piyasası için pek iyi sonuçlar doğurmaz. Ancak bunun etkisinin kısa vadeli olacağını da söylenebilir" ifadelerini kullandı.

"40 BİN 000 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK"

Öte yandan AlbCoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Son zamanlarda özellikle Çin’den gelen negatif haberlerin etkisiyle yaşanan stres, başta Bitcoin olmak üzere tüm altcoin'leri etkisi altına aldı. Süreç içerisinde madencilik faaliyetleri, otoriteler tarafından yapılacak olan regülasyon süreçleri, finansal piyasaların durumu belirleyici olmaya devam edecektir. Genel bir iyileşme gelmeden oluşabilecek toparlanmalar kısıtlı kalabilir. Bitcoin’in fiyat yansımasının hissedildiği piyasa koşullarında kripto para biriminin reaksiyonlarında öncelikli olarak toparlanma görmemiz gerekir. Bu noktada, 40.000’lere geçiş ilk etapta baz alınabilir. Dip arayışına girilmesi 30.000’lerin altındaki fiyatlamaları beraberinde getirebileceğinden dolayı dikkat edilmesinde yarar görülüyor. Dolar endeksiyle negatif korelasyon içinde olan kripto paralar ve enfl asyon oranı düşük olan Bitcoin bu durumdan beslenebilir. Yani, parasal genişlemeden dolayı düşen dolar endeksi kripto paraları pozitif etkileyebilir" diye konuştu.