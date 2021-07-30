Bitlis’te 21 apartman karantinaya alındı

30 Temmuz 2021 Cuma, 11:14

Bitlis ve ilçelerinde koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken, artan vakalar nedeniyle de çeşitli tedbirler alınıyor.

Bitlis Valiliği, yapılan çalışmalarda kentteki 21 apartmanda Covid-19 vakaların görüldüğünü bunun üzerine de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, tedbirler kapsamında bu 21 apartmanın karantinaya alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada karara uymayanlar hakkında ise işlem yapılacağı belirtildi.







