Bitlis’te 21 apartman karantinaya alındı

Bitlis merkezde bulunan 21 apartman, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

DHA
30 Temmuz 2021 Cuma, 11:14
Bitlis’te 21 apartman karantinaya alındı
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Bitlis ve ilçelerinde koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken, artan vakalar nedeniyle de çeşitli tedbirler alınıyor.

Bitlis Valiliği, yapılan çalışmalarda kentteki 21 apartmanda Covid-19 vakaların görüldüğünü bunun üzerine de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, tedbirler kapsamında bu 21 apartmanın karantinaya alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada karara uymayanlar hakkında ise işlem yapılacağı belirtildi.




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