Biyokütle enerji tesisindeki yangın: 30 bin ton hammadde küle döndü
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji tesisinde çıkan yangında yaklaşık 4,5 milyon lira değerindeki 30 bin ton hammadde yanarak kül oldu.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı İstasyon bölgesinde, firmaya ait biyokütle enerji tesisinde, dün saat 16.00 sıralarında, ağaç köklerinin depolandığı 80 bin metrekarelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tesisin bahçesinde bulunan açık hava deposundaki yangın, kısa sürede büyüyerek, enerji üretiminde kullanılacak tüm ağaç köklerini sardı.
SABAHA KARŞI KONTROL ALTINA ALINDI
İlk müdahaleyi tesis çalışanlarının yaptığı yangın için itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Alevlere müdahale amacıyla çevre ilçe ve beldelerin yanı sıra Isparta ve Uşak'tan da takviye itfaiye ekipleri istendi. Gece boyu süren müdahalelerde yangının, diğer alanlara sıçramaması için yoğun mücadele verildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bugün saat 05.00 sıralarında kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle tesis bahçesindeki 3 no'lu sahada yakılarak, enerjiye dönüştürülecek ham maddenin tamamı küle döndü. Halen dumanların yükseldiği yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yaklaşık 4,5 milyon lira değerindeki 30 bin ton hammaddenin kül olduğu yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
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