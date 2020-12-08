'Black Mirror' ekibinin hazırladığı 'Death To 2020'den ilk detaylar paylaşıldı
Netflix, 2020 yılının felaketlerini konu alan "Death to 2020"den ilk detayları paylaştı.
"Black Mirror" ekibinin hazırladığı "Death To 2020" çok yakında Netflix’te izleyici ile buluşacak.
Filmloverss'ın aktardığına göre bu sıralar "The Undoing" ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Hugh Grant, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Black Mirror’ın yaratıcısı Charlie Brooker‘ın 2020 yılıyla ilgili bir mockumentary (sahte belgesel) çektiğini açıklamış, projede kendisini de yer aldığını söylemişti.
Hugh Grant’in sözünü ettiği proje hakkında merak edilen detaylar Netflix tarafından paylaşıldı.
"Death to 2020", "Black Mirror" yaratıcılarının bile aklına gelmeyecek bir yıl olan 2020’de yaşanan felaketleri konu alıyor.
Belgesel tadındaki bu temsili komedi etkinliği geçen 12 ayın gerçek arşiv görüntülerini dünyanın en ünlü (hayali) sesleriyle bir araya getiriyor.
Hatırlamak istemediğiniz yıldan, asla unutamayacağınız bir komedi. Black Mirror'ın yapımcılarından Death To 2020 çok yakında. pic.twitter.com/P3RXuTosJN— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) December 7, 2020
Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Leslie Jones, Diane Morgan, Cristin Milioti, Joe Keery gibi birçok ismin yer aldığı "Death to 2020", unutmak istenilen fakat asla unutulamayacak olayların yaşandığı bu yılın özetini konu alan katartik bir komedi etkinliği olarak ekrana geliyor.
"Death to 2020"nin yürütücü yapımcılığını Charlie Brooker ve Annabel Jones, yapımcılığını ise Alison Marlow üstleniyor.
Çok yakında yayımlanacağı belirtilen yapım için henüz bir yayın tarihi açıklanmadı.
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