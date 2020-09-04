Black Panther'in yönetmeni: En önemli repliğin ardında Chadwick Boseman vardı

04 Eylül 2020 Cuma, 14:57

Black Panther'ın yönetmeni Ryan Coogler, 2018 tarihli filmin en akılda kalıcı repliklerinden birinin ardında Chadwick Boseman'ın olduğunu açıkladı.

2016'dan bu yana çektiği rahatsızlığı gizli tutan Boseman, geçen hafta (28 Ağustos), 43 yaşında kolon kanserinden öldü.

Black Panther'da Boseman, Black Panther olarak da bilinen, süper güçlere sahip Kral T-Challa'yı canlandırıyordu, Michael B. Jordan ise kuzeni Erik Killmonger'ı oynuyordu.

T'Challa'yı geçici olarak tahttan indirdikten sonra mağlup edilen Killmonger, filmin sonunda şu son sözleri söyler:

Beni, ölümün esaretten iyi olduğunu bildikleri için gemilerden atlayan atalarımın yanına, okyanusa gömün.

Coogler'a göre bu replik, Boseman'ın katkısının sonucuydu. Oyuncuyu uzunca andığı açıklamasında Coogler şunları söyledi:

Senaryonun erken taslaklarında Erik Killmonger karakteri T'Challa'dan Wakanda'ya gömülmeyi ister. Chad buna karşı çıktı ve şunu sordu: 'Ya Killmonger başka bir yere gömülmek isteseydi?'

Yönetmene göre bu replik değişimi, Boseman'ın projelerde yaptığı çok sayıda sahne arkası katkısından yalnızca biriydi.

Hayatını kaybeden yıldız, Xhosa'nın, Black Panther'ın geçtiği başlıca mekanlardan kurgusal Afrika devleti Wakanda'nın resmi dili olması kararında da kilit roldeydi.

Coogler, "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'nda (Captain America: Civil War) Disney stüdyosundaki filmin yayıma hazırlandığı odalardan birinde oturup sahnelerini izlediğim zamanı hiç unutmayacağım" dedi.

Scarlett'in (Johansson) karakteri yanlarından ayrıldıktan sonra Chad ve John (T'Challa'nın babası Kani'yi canlandırmıştı) hayatımda daha önce hiç duymadığım bir dilde sohbet etmeye başlamıştı.

Tanıdık geliyordu, aynı ABD'de genç siyahi çocukların yaptığı şakırtı ve şapırtılara benzer seslerle doluydu. Çıkardığımızda saygısızca veya uygunsuz diye azar işittiğimiz şakırtıların aynılarıydı. Fakat kadim, güçlü ve Afrikalı hissettiren bir müzikalitesi vardı.

Sözlerini şöyle sürdürdü:

Daha sonra T'Challa'nın filmde nasıl duyulacağına dair epey konuşma yapıldığını öğrendim. Xhosa'nın Wakanda'nın resmi dili olarak alınması kararını pekiştiren Güney Carolinalı Chad oldu çünkü repliklerini hemencecik Xhosa dilinde öğrenebiliyordu.

Boseman, "T'Challa'yı seyirciye, lehçesi henüz Batı tahakkümüne girmemiş Afrikalı bir kral olarak sunabilmek" adına karakterinin İngilizce aksanının Afrikalı duyulmasını da savunmuş.

Kaynak: Independent Türkçe