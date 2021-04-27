Bloomberg iddiası: 'Türkiye savunma anlaşmasından çıkabilir'

SAVUNMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI NEDİR? Antlaşmanın 2. maddesinde dile getirildiğine göre: "Taraflar, ekonomik ve savunma konulan arasında yakın ilişkiler olduğunu ve sağlam bir savunmanın, sağlam ekonomiye dayandığı gerçeğini kabul ederek ve Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'nın üyeleri olarak karşılıklı sorumluluklarını yerine getirebilmek için birbirlerine yardım etmek amacıyla, Kuzey Atlantik Antlaşmasının ikinci maddesinde Öngörüldüğü üzere aralarındaki ekonomik işbirliğini, ticari, ekonomik, sınai, bilimsel ve teknolojik ilişkileri de kapsayacak biçimde geliştirmeye azami ölçüde çaba göstereceklerdir."