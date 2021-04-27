Bloomberg iddiası: 'Türkiye savunma anlaşmasından çıkabilir'
Bloomberg, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine yanıt olarak 1980'de ABD ile imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nı (SEİA) askıya alabileceğini iddia etti.
Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesinden bu yana ilk kez dün konuşan Erdoğan, ABD başkanını iki Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü müttefiki arasındaki bağları iç siyasi baskılara feda etmekle suçladı.
Bloomberg'e konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Erdoğan'ın kabineyi toplayarak ABD'ye verilecek yanıtları duyurmayı planlandığını söyledi.
Adını belirtmeyen kaynak, üzerinde durulan seçenekler arasında 1980'de ABD ile imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nı askıya alınması bulunduğunu kaydetti.
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO müttefiki ABD ile olan son tartışmasını daha da budaklandırmaktan kaçınıyor" ifadesinin yer verildiği haberde, bu durumun gerekçesinin "Türk liderin ülkesinin kırılgan maliyesini raydan çıkarmaktan çekinmesinin bir işareti" şeklinde belirtildi.
Söz konusu anlaşma, geçmişte Suriye ve Irak'taki çatışmalar sırasında Türkiye'nin ABD'yle ortak çalışmalar yürütmesine imkan tanımıştı.
SAVUNMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI NEDİR?
Antlaşmanın 2. maddesinde dile getirildiğine göre: "Taraflar, ekonomik ve savunma konulan arasında yakın ilişkiler olduğunu ve sağlam bir savunmanın, sağlam ekonomiye dayandığı gerçeğini kabul ederek ve Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'nın üyeleri olarak karşılıklı sorumluluklarını yerine getirebilmek için birbirlerine yardım etmek amacıyla, Kuzey Atlantik Antlaşmasının ikinci maddesinde Öngörüldüğü üzere aralarındaki ekonomik işbirliğini, ticari, ekonomik, sınai, bilimsel ve teknolojik ilişkileri de kapsayacak biçimde geliştirmeye azami ölçüde çaba göstereceklerdir."
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