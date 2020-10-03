Bloomberg: Türkiye, Suudi Arabistan’ı Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet edebilir

03 Ekim 2020 Cumartesi, 14:25

Bloomberg haber ajansına bilgi veren lojistik şirketi Gülsan’ın kurucusu Kemal Gül, Suudi Arabistan üzerinden transit kargo taşımacılığının da engellenmeye başlandığını belirtti. Konuyla ilgili bilgi veren bir devlet yetkilisi de Türkiye’nin Suudi Arabistan’ın engellemeleriyle ilgili Dünya Ticaret Örgütü’ne başvuru yapmayı değerlendirdiğini söyledi.

Türkiye bu yılın ilk 8 ayında Suudi Arabistan’ı 1.91 milyar dolar ihracat yaptı. S. Arabistan, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 15. ülke.