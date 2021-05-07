Bloomberg’ten çarpıcı Türkiye analizi: ‘Bölgesel ilişkileri resetleyecek’

07 Mayıs 2021 Cuma, 10:23

Bloomberg, son dönemde Türkiye’nin Körfez’deki ülkelerle yakın ilişki kurmasıyla ilgili çarpıcı bir analiz hazırladı. “Türkiye, bölgesel ilişkileri resetlemenin bir parçası olarak Suudi Arabistan’la görüşmek istiyor” başlığı kullanılan haberde, önümüzdeki hafta gerçekleşecek görüşmeye dikkat çekildi.

Analizde, Türkiye’nin gergin bağları iyileştirmek için Mısır'da iki gün süren görüşmeler anımsatıldı. “Türkiye, önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'a planlanan ziyaretle Arap dünyasına erişimini bir adım daha ileri götürüyor” yorumunda bulunuldu.

Bloomberg haberinde, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suudi Arabistan ziyareti, Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülmesinden bu yana ilk kez olacak. 11 Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanan ziyaretten önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz ilişkileri iyileştirmenin yollarını bulmak için salı günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi” ifadelerine yer verdi.

BİDEN'IN BAŞKANLIĞA GELİŞİNİN ETKİSİ

Analizde aynı zamanda ABD Başkanı Joe Biden’ın etkisine de yer verilerek şu ifadeler kullanıdı:

“Türkiye, Libya ve Suriye'deki çatışmaları hafifletmek, bölgesel ticaret ve enerji keşiflerini engelleyen gerilimleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bunun için Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini resetlemeye çalışıyor. Bu hamle, Joe Biden’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Orta Doğu’daki bağların daha geniş çapta yeniden kalibre edilmesiyle uyumlu.”

Erdoğan’ın döneminde Türkiye’nin “Birçok Arap hükümeti tarafından iktidar yönetimi için tehdit olarak görülen Müslüman Kardeşler'in destekçisi olduğuna” dikkat çekildi. Haberde, “Türkiye'nin Riyad ve Abu Dabi ile ilişkileri yakınlaştırmak için Müslüman Kardeşler'e verdiği desteği azaltmayı düşünüp düşünmediği belli değil” denildi.

Analizin devamında Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye uyguladığı boykota da değinilerek şunlar kaydedildi:

"Suudi Arabistan, Türk işletmeleri için en önemli bölgesel pazarlardan biriydi. Geçen yıl Suudi yetkililerin, Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle süregelen gerilimde Türk ithalatını engelleme çabalarını hızlandırdığından şikâyet etmeye başladılar. Türk ihracatçıların verilerine göre, mart ayında Suudi Arabistan'a Türk sevkiyatlarında yüzde 90'ın üzerinde düşüş gözlemlendi. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler, Mısır Cumhurbaşkanı Abdül-Fettah El-Sisi'nin ülkenin seçilmiş İslamcı lideri Muhammed Mursi'yi 2013'te devirmesinden sonra bozuldu. Erdoğan, geçtiğimiz aylarda ilişkileri onarmak için bir dizi girişimde bulundu. Türkiye, Mısır ile deniz sınırları üzerinde bir anlaşmaya varmayı umduğunu söyledi."