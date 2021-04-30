BluTV’nin ilk özel yapım çocuk dizisi ‘Masal Şatosu’ 7 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak

30 Nisan 2021 Cuma, 13:21

İlgiyle takip edilen dijital platform BluTV’nin yeni projesi ‘Masal Şatosu: Peri Hırsızı’, duyurulduğu günden bu yana minik diziseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Dostluk, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve sevgi gibi önemli noktalara parmak basacak yapım, çocukları hayal kurmaya teşvik ederek yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedefliyor. BluTV, yeni özel yapımının yayın tarihini 7 Mayıs Cuma günü olarak duyururken, dizinin afişi ise görücüye çıktı.

‘Masal Şatosu: Peri Hırsızı’nda Neşe (Ecrin Su Çoban) ve arkadaşları Can (Berat Efe Parlar), Aslı (Gülse Göçer), Akın (Ali Magnitou) ve Bora (Berkan Hamedi); Masal Diyarı Kralı’ndan (Samsun Demir) aldıkları haber sonucu yeni bir maceraya çıkacak ve önlerine çıkan türlü türlü zorluğa rağmen kaçırılan ilham perilerini Kara Kraliçe (Çiğdem Sakarya) ve Kali’nin (Sercan Elikara) elinden kurtarmak için ellerinden geleni yapacak.

Hikayesi Başak Gülsoy’un, senaryosu ise Özgür Akbaş’ın kaleminden çıkan NETD, DMC, WOVIE, RETROPRO ortak yapımı ‘Masal Şatosu: Peri Hırsızı’nın yönetmenliğini Burak Kuka üstleniyor.

Çocukları sihirli bir dünyaya sürükleyecek hikayesiyle ‘Masal Şatosu: Peri Hırsızı’ 7 Mayıs’ta BluTV’de başlıyor.