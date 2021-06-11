BM Güvenlik Konseyi'nin yeni geçici üyeleri seçildi
Brezilya, Arnavutluk, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Gana ve Gabon 2022-2023 döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyesi olarak görev yapacak.
BM Güvenlik Konseyi'ne 5 yeni geçici üye seçildi.
193 üyeli BM Genel Kurulunda yapılan seçimde, Latin Amerika ve Karayipler grubundan Brezilya, BMGK geçici üyeliğine seçildi.
Afrika grubunda Gana ve Gabon birer koltuk kazanırken Asya-Pasifik grubundan BAE konsey üyesi oldu.
Doğu Avrupa grubundan ise Arnavutluk konseye iki yıllığına geçici üye olarak seçildi.
Söz konusu 5 ülke, 1 Ocak 2022'den itibaren BMGK'de 2 yıl boyunca geçici üye olarak görev yapacak.
Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor. Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından 2 yıl için BM Genel Kurulunda seçiliyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.
Halen Konsey üyesi olan Tunus, Vietnam, Nijer, Estonya ve Saint Vincent Grenadinler'in görev süreleri bu yılın bitiminde sona erecek.
BM Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilmek için 193 üyeli BM Genel Kurulunda yapılacak seçimde toplam oyların üçte ikisini almak gerekiyor.
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