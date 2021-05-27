BM kabul etti: İsrail'in insan hakları ihlalleri soruşturulacak
BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.
BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.
Karar, komisyonun 47 üyesinden 24'ünün lehte, 9'unun muhalif ve 14'ünün çekimser oyuyla kabul edildi.
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