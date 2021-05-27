BM kabul etti: İsrail'in insan hakları ihlalleri soruşturulacak

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2021 Perşembe, 20:00
BM kabul etti: İsrail'in insan hakları ihlalleri soruşturulacak
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BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.

Karar, komisyonun 47 üyesinden 24'ünün lehte, 9'unun muhalif ve 14'ünün çekimser oyuyla kabul edildi. 


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