BM'den Türkiye'ye 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Türkiye'yi kadına yönelik şiddetle mücadele amaçlı uluslararası bir anlaşma olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını geri almaya çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2021 Salı, 14:06
BM'den Türkiye'ye 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı
Abone Ol google-news

Türkiye'nin 2011 yılında imzaladığı ve 10 Şubat 2012'de Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden çekilmesinin ardından BM açıklamada bulundu.

Basın toplantısında açıklamada bulunan BM İnsan Hakları Sözcüsü Liz Throssell, İstanbul Sözleşmesi'nin çıkılmasını, muhalif siyasetçiler ve aktivistlerin tutuklanmasına yönelik endişelerini dile getirdi.

Reuters'ın haberine göre, Throssel basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Belirsiz bir şekilde tanımlanan terör suçlamaları, muhalif olarak algılanan kişilerin hedef alınması ve susturulması için yöneltilmeye devam ediliyor" dedi.

Türkiye'nin 2011 yılında imzaladığı ve 10 Şubat 2012'de Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" 20 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedilmişti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler