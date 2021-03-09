Böbrek kanseri, erkeklerde 2 kat daha fazla görülüyor

09 Mart 2021 Salı, 03:08

Böbrek kanseri, ürolojik kanserler arasında görülme sıklığı açısından prostat ve idrar torbasından sonra üçüncü sırada yer alıyor. Hastalığın genellikle belirti vermediğine dikkat çeken Üroonkoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Tinay, “Daha ileri evrede başvuran hastalarda; idrarda kanama, kilo kaybı, yorgunluk ve kemik ağrıları gibi şikâyetler sıklıkla görülmektedir. Bu bulgular hastalığın daha yaygın olmasının bir sonucudur ve bu hastalar tanı için geç kalmış hastalardır” diyerek erken tanının önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. Tinay, böbrek kanseri ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

- Böbrek kanseri nedir?

Böbrek kanseri, böbrek dokusunda oluşan kötü huylu kitlelere verilen genel bir isimdir.

SİGARA FAKTÖRÜ

- Hastalığın sebepleri nedir?

Bugün için böbrek kanserine neden olduğu bilinen en sık etken, başta sigara olmak üzere tütün ve tütün ürünlerinin kullanımıdır. Bunun yanında son yıllarda yapılan çalışmalarda daha sıklıkla dile getirilen diğer bir sebep de obezitedir. Bazı ailesel sendromlar, ki bunların en bilineni Von Hipple-Lindau sendromudur, birden fazla kuşaktaki aile bireylerinin tekrarlayan böbrek kanseri tanısı almalarına sebep olmaktadır. Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle rutin hemodiyaliz tedavisi alan hastalar da böbrek kanseri gelişimi açısından risk altındadırlar.

İDRARDA KANA DİKKAT

- Belirtileri nelerdir?

Günümüzde hastalar genellikle başka nedenlerle yapılan ultrasonografi, tomografi ya da MR görüntülemelerinde tesadüfen saptanan böbrek kitleleriyle başvurmaktadırlar. Bu hastalarda böbrek kitleleri genellikle erken evrede ve küçük böbrek kitleleri olarak saptanmaktadır. Daha ileri evrede başvuran hastalarda; idrarda kanama, kilo kaybı, yorgunluk ve kemik ağrıları gibi şikâyetler sıklıkla görülmektedir. Bu bulgular hastalığın daha yaygın olmasının bir sonucudur ve bu hastalar tanı için geç kalmış hastalardır.

- Böbrek kanserinin görülme sıklığı nedir?

2018’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından bildirilen Globocan araştırması sonuçlarına göre, tüm dünyada 2018 yılında böbrek kanseri saptanan kişi sayısı 403 bin olarak rapor edilmiştir. Aynı araştırmanın Türkiye verilerine bakıldığında ise 2018 yılında toplam 5 bin 125 kişiye böbrek kanseri tanısı konduğu görülmektedir. Yapılan çalışmalarda daha sık olarak erkeklerde görülen bu kanserin, son yıllarda yapılan çalışmalarda kadınlarda da sıklığının arttığı görülmektedir.

AKILLI İLAÇ TEDAVİSİ

- Tedavide ne yapılır?

Tedavi, hastalığın evresine göre planlanmaktadır. Herhangi bir metastazı saptanmayan ve sadece böbrek kitlesi ile başvuran hastalarda, kitlenin yerine ve boyutuna göre sadece kitlenin çıkarılması ya da böbreğin tamamen alınması kararı verilmektedir. Metastazla saptanan hastaların ise metastaz yoğunluğuna ve hastanın genel durumuna göre yine böbreğin ameliyatla alınması ve beraberinde metastazlara yönelik “akıllı ilaç tedavisi” ile tedavi planlaması uygun olacaktır. Özellikle metastatik hastalık tedavisinde son yıllarda tedavi seçenekleri artmıştır.

- Kapalı ameliyatların böbrek kanserlerindeki yeri nedir?

Böbrek kanserinin cerrahi tedavisinde hem böbrek koruyucu ameliyatlarda hem de böbreğin tamamen çıkarıldığı ameliyatlarda kapalı yöntemler olarak bilinen laparoskopik ve robot yardımlı laparoskopik cerrahiler hem ülkemizde hem de tüm dünyada sıklıkla ve başarı ile uygulanmaktadır.

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