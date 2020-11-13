Bodrum Belediye Başkanı Aras: Deprem için yol haritası çıkaracağız

13 Kasım 2020 Cuma, 08:41

Deprem bölgesinde kurulan belediyenin çadırlarını ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Olası bir deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenlerin yeniden planlayacaklarını açıkladı. Yapılan çalışmaları analiz ettiğini ifade eden Başkan Ahmet Aras, “Arkadaşlarımızla birlikte bölgeye giderek belediyemizin çalışmalarını denetledik. Diğer yandan, enkaz kaldırma sırasında, çadırların kurulmasında ve yardımların dağıtılmasında neler yapıldığını gözlemledik. Olası bir Bodrum depreminde ‘biz ne yaparız, neler yapamayız’ diyerek analiz yaptık. Burada yapılan doğruları ve yanlışları not ettik. Bizim için tecrübe oldu” dedi.

Kentin yapılaşmasının iki katlı olmasının hasarı aza indireceğini dile getiren Aras, “Deprem sırasında Bodrum’da trafik çok sıkışık olacak. Yıkım olursa biz gidemeyiz, kurtarma ekipleri bize ulaşamaz. Bize de yardım gelemeyebilir. Trafik dahil ciddi sorunları ortadan kaldırmak için çalışma yapmalıyız. İlk olarak trafik ve toplanma yerlerini yeniden planlayacağız. Halktan deprem konusunda bilinçli mahalle ekipleri oluşturacağız. Belirli yerlere konteynır yerleştirip, içerisine ilkyardım ve arama kurtarma malzemeleri koyacağız. Kurtarma ekipleri gelene kadar bilinçli ve eğitimli yurttaşlar enkaz altında kalan insanları kurtaracak. Hemen hemen bütün mahallelerde yapacağız” diyerek çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi.

Herkesin depremle yaşamaya alışması gerektiğini anlatan Başkan Ahmet Aras sözlerini şöyle sürdürdü: “Deprem gerçeğini unutmamalı ve bununla yaşamalıyız. Yurttaşlara deprem eğitimleri vereceğiz. Her mahallede arama kurtarma konusunda bilgi sahibi insanlar olacak. Enkazdan yaralı kurtarma eğitimleri alıp, o an ekipler gelene kadar uygulamayı öğrenecek.” Başkan Aras, kaçak yapıların da depremde risk oluşturduğunu belirterek “En büyük risk imar barışı oldu. İmar barışı üzerinden ruhsat almış bütün binaları denetleyeceğiz. Hükümet yasa çıkardı diye, insanları ölüme bırakamayız” diye konuştu.