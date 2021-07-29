Bodrum Belediyesi, artan hava sıcakları nedeniyle teyakkuza geçti
Bodrum'da park ve bahçelerde kullanılan sulama sistemi ile yaklaşık yüzde 80’lere varan su tasarrufu sağlayan belediye, sıcaklarda yangın tehlikelerine kuruyan otları temizledi.
Bodrum Belediyesi, su kaynaklarının tasarruflu kullanılması noktasında büyük özen gösteriyor. Kavurucu sıcakların yaşandığı bu günlerde su tasarruflu sulama sistemleri ile ağaç, çiçek ve bitkilerin yaşaması için yoğun çaba gösteren Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili boyunca tüm park ve bahçelerde sürdürdüğü temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
DAMLAMA SULAMA İLE BÜYÜK TASARRUF
Ekipler, özellikle Bodrum’da hava sıcaklarının 40 derece ve üzerine çıktığı bu günlerde, park ve bahçelerde fıskiye ve damlama sulama sistemi ile su tasarrufu sağlayarak ağaç, bitki ve çiçeklerin kurumaması için sabah ve akşam sulama işlemi gerçekleştiriliyor. Böylece geleneksel yöntemler yerine damlama ve fıskiye sistemi ile sulama yapan Bodrum Belediyesi, yaklaşık yüzde 80’lere varan su tasarrufu sağlıyor.
BELEDİYE EKİPLERİ TEYAKKUZDA
Su tasarrufuna özen gösteren Bodrum Belediyesi Gümbet kavşağı ile Konacık orta refüjdeki su saatlerinde yaşanan patlaklara aynında müdahale ederek yaşanacak olası su kaçaklarının da önüne geçti. Su saatlerinde patlakların yaşanmaması için park ve bahçelere ait su saatlerinin bakım ve kontrolleri, ekipler tarafından düzenli olarak yapılıyor.
YANGINA KARŞI KURUYAN OTLAR TEMİZLENİYOR
Ayrıca sıcaklarda yangın tehlikelerine kuruyan otlar temizleniyor. Ekipler, Akyarlar Gizem Çam Hatıra Ormanı’nda kuruyan otları bölgeden temizleyerek gerekli bitki budamasını yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Bodrum anayol üzerindeki kavşak ve refüjlere yaz aylarında, sıcaklara daha dayanıklı olan zakkum ve begonvil gibi bitkilerin dikimine başladı.
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