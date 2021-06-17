Bodrum'da deniz dibi temizliği
Bodrum'da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde yarım tona yakın atık toplandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçların gerçekleştirdiği deniz dibi temizliğinde plastik, cam ve metal olmak üzere bir tona yakın atık çıkarıldı.
Bodrum Belediyesi tarafından Turgutreis Limanı ve kıyıda düzenlenen etkinliğe 10 dalgıç katıldı.
Yaklaşık 2 saat süren temizlikte, deniz dibinden araç lastikleri, plastik, cam ve metal olmak üzere yarım tona yakın atık toplandı.
Tekneyle kıyıya getirilen atıklar, belediye ekiplerince ayrıştırılarak götürüldü. Etkinliğe bazı öğrenciler ve vatandaşlar da kıyıdan yaptığı temizlik çalışmasıyla destek verdi. Bazı vatandaşlar çöplerin denize atılmasına tepki gösterdi.
Temizlik çalışması drone ile davadan, sualtı kamerasıyla de deniz dibinden görüntülendi.
Video Haberler
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
- 'Süre dolmak üzere' dedi, uyardı
- İstanbul'da sabah saatlerinde yaşandı! O anlar kamerada
- Antalya’da korkutan hortum kamerada
- 'Normal hayata dönüş' kutlaması: Kısıtlamalar gevşetildi
- Darp ve silahla tehdit anları kamerada
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
- Milli takımdan Galler paylaşımı
En Çok Okunan Haberler
- TRT'den maç oynanırken 'Erdoğan' gafı
- Memleket Partisi'nde toplu istifa
- 'Erdoğan ilk kez kaybetti'
- Seren Serengil de tartışmaya dahil oldu
- TRT maçı fırsat bildi, Kanal İstanbul propagandası yaptı
- Fed faiz kararını açıkladı
- Peker'den Azerbaycan mesajları
- Zirve çatlak yarattı
- Ahmet Hakan ve SBK ilişkisi hakkında çarpıcı iddia
- AKP içerisinde büyük bir başkaldırı var