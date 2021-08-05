Bodrum'da yangına neden oldukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda yangına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mumcular Mahallesi'nde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
YANGINA İZMARİT SEBEP OLMUŞ
Şüphelilerin otomobilden sigara izmariti atarak yangına sebep oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İlgili Haberler
- Son dakika... Bodrum Kissebük tehlike altında! Bodrum Belediye Başkanı'ndan çağrı
- Son dakika: Bodrum'da alevlerin ulaştığı bazı yollar trafiğe kapatıldı
- Bakan Koca'dan Bodrum ve Marmaris'teki yangınlar hakkında açıklama
- Türkiye'nin güneyi alevlere teslim! Bodrum ve Didim'de de yangın çıktı
Video Haberler
- Sıcaklardan asfalt eridi
- Hastanede güvenlikçiler ile yurttaşların maske kavgası
- Tren ters makasa girdi; yolcular tahliye edildi
- Manavgat sahilinde dikkat çeken anlar
- Evini Hint keneviri yetiştirmek için seraya çevirmiş
- Kars-Göle yoluna kurtlar indi
- Kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler
- Ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu
- Erdoğan'dan Engin Altay'a canlı yayında hakaret
- Arkadaşlarıyla konuşurken boşluğa düştü
En Çok Okunan Haberler
- Zengin Türkler yurtdışına kaçıyor
- Saray duruma el mi attı?
- İsmail Saymaz’ın yeni adresi belli oldu
- İşte gitmesine 'kesin' gözüyle bakılan bakanlar!
- İmar planları iptal edildi
- Kavurucu sıcaklar gidiyor! İstanbul'a dolu geliyor
- Emre Kınay’dan, Kübra Par’a yanıt
- Ses ve Whatsapp yazışmalı çok önemli olaylar zinciri
- 'Türkiye'yi daha da zor günler bekliyor'
- Yangın söndüremeyen bir yalakalık öyküsü