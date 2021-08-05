Bodrum'da yangına neden oldukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda yangına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

AA
05 Ağustos 2021 Perşembe, 22:14
Bodrum'da yangına neden oldukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mumcular Mahallesi'nde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

YANGINA İZMARİT SEBEP OLMUŞ 

Şüphelilerin otomobilden sigara izmariti atarak yangına sebep oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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