Son dakika... Bodrum Kissebük tehlike altında! Bodrum Belediye Başkanı'ndan çağrı
Son dakika gelişmesi... Bodrum'daki orman yangınları devam ediyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Twitter hesabından yayınladığı videoda, alevlerin Kissebükü'ne doğru ilerlediğini söyledi. Yayınladığı videodaki vadiye işaret eden Başkan Aras, vadideki çam ağaçlarına dikkat çekip; "Oradan sonra bu yangını tutmamız imkansız" diye konuştu.
Son dakika gelişmesi... Türkiye'nin dört bir yanında başlayan orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Bodrum'da yangının devam ettiği noktalardan bir tanesi.
Ekipler ve yurttaşların yangınla mücadelesi aralıksız sürerken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Twitter'daki hesabından bir video paylaşarak büyük tehlikeye dikkat çekti.
Çiftlikköy'deki Çukurgöl bölgesinde videoyu kaydettiğini söyleyen Başkan Aras, "Burası Kissebükü'nün doğuya bakan yamaçları. Yangın yavaş yavaş Kissebükü'ne doğru iniyor" dedi. Alevlerin ilerlediği noktada çam ağaçlarının olduğuna dikkat çeken Bodrum Belediye Başkanı Aras, "Oradan sonra bu yangını tutmamız imkansız. Bir an önce buraya hava desteği şart. Bu alevler harlanmadan daha fazla parlamadan kesilmeli. Bu kadar zor bir şey değil herhalde! Avrupa Birliği, Yunanistan yardımcı olayım diyor. Yardımcı olsunlar burayı söndürelim el birliği ile... Burası bizim son kalemiz" diye konuştu.
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