Bodrum'da yerel tohum ve AR-GE merkezi açılıyor

28 Ağustos 2020 Cuma, 07:32

Tarım Çalıştayı sonuç bildirgesinde yer alan üç hedeften ilki, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin (Bodrum TARKO) kurulmasıyla gerçekleşti. Çalıştayın hedeflerinden bir diğeri olan Yerel Tohum Merkezi de 4 Eylül 2020 tarihinde Karaova’da düzenlenecek törenle açılıyor.

Yerel Tohum Merkezi’nin de içinde bulunacağı AR-GE Merkezi’nde, Ata tohumlarından fide yetiştiriciliği, yerel tohumların üreticiyle buluşturulması ve Bodrum TARKO (Tarımsal Kalkınma Kooperatifi) kanalı ile ürün alım garantisi gibi faaliyetler gerçekleştirilecek. İlçe merkezi, Karaova’da ve Bodrum’un farklı mahallelerinde üretim yapan çiftçiler için düzenli toprak analizleri ve verim artırıcı planlamaları hayata geçirirken, çiftçi, yetiştirici ve üretici için sahada eğitim programları düzenleyecek. AR-GE merkezinde bir de “Yeşil Çağrı Hattı” kurulacak. Merkez, katma değerli Bodrum ürünlerinin yetiştirilmesinin ardından, bu ürünlerin dijital pazarlar da dahil olmak üzere çeşitli mecralarda satış ve pazarlamasını sağlayacak, üreticiye “markalaşma” desteği sunacak. Merkez, tarım ve hayvancılık konusunda AB projeleri hazırlayarak, üreticinin hibelerden faydalanmasını da sağlayacak.

Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla başlatılan tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında Bodrum’un bereketli toprakları Karaova’da öncelikli olmak üzere üreticinin desteklenmesi, organik tarımın teşvik edilmesi ve tarımsal ekonominin Bodrum’da güçlendirilmesi amaçlanıyor.