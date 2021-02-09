Boğaziçi eyleminde gözaltına alınan Berkin Elvan'ın ablası Özge Elvan serbest bırakıldı

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2021 Salı, 01:07
Boğaziçi eyleminde gözaltına alınan Berkin Elvan'ın ablası Özge Elvan serbest bırakıldı
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Kadıköy'de 4 Şubat'ta gerçekleştirilen Boğaziçi eyleminde, gözaltına alınan ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Özge Elvan, serbet bırakıldı.

Özge Elvan'a yurtdışı çıkış yasağı konulduğu ve karakola imza verme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.


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