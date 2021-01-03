Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri: Üniversitemizin demokratik değerlerini açıkça ihlal eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz

03 Ocak 2021 Pazar, 11:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak 2002 yılından bu yana AKP içinde çeşitli görevlerde yer almış ve 2015 yılında ise İstanbul 1’inci Bölge’den milletvekili aday adayı olmuş Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasına üniversitede görevli öğretim üyelerinden tepki geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "1 ocak 2021 gece yarısı, 1980'lerin askeri vesayet rejiminden sonra ilk kez kurum dışından bir rektör atanmıştır. Bu durum 2016'dan bu yana ağırlaşarak sürmekte olan, rektör seçimlerini ortadan kaldıran antidemokratik uygulamaların bir devamıdır" denildi. Açıklamada, "Üniversitemizin akademik özerkliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini açıkça ihlal eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Akademisyenler tarafından, üniversite senatosunun 2012 yılında kabul ettiği şu ilkelerden vazgeçmeyeceğinin altı çizildi:

-Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması, bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir.

-Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olması özerklik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmelidir.

-Üniversitelerin, özerk anayasal kurumlar olarak, akademik programlarını ve araştırma politikalarını öğretim elemanlarınca ve/veya üniversite kurullarınca kararlaştırılarak belirlemesi, bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır.

Üniversitemizin tüm bileşenleri ile birlikte bu ilkelerin takipçisiyiz