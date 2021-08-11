Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlerin direnişi sürüyor
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, 'Kabul Etmiyoruz', 'Vazgeçmiyoruz' diyerek 146. kez rektörlük binasına sırtını döndü.
Boğaziçi Üniversitesi’nde direnişin 32. haftası devam ediyor.
Direnişin 220. günü, Melih Bulu’nun görevden alınması ve rektör yardımcısı Naci İnci'nin vekaleten rektör olarak atanmasının yirmi sekizinci, İnci’nin Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü Öğretim Görevlisi Can Candan’ı görevden almasının yirmi yedinci günü.
Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de 'Kabul Etmiyoruz', 'Vazgeçmiyoruz' diyerek arkalarını 146. kez rektörlük binasına döndüler.
Akademisyenler nöbet boyunca ellerinde "Feyzi Erçin Yalnız Değildir", "Cemre Baytok İşine Geri Dönsün" yazan dövizler ve üzerinde "Can Candan Yalnız Değildir" yazan Can Candan fotoğrafları taşıdılar. Akademisyenler nöbetlerinin ardından Can Candan işten çıkarıldığı gün başlattıkları ve Rektörlük binası önünde gerçekleştirdikleri oturma eylemine devam ettiler.
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