Boğaziçi: Türkiye’de rektörlük seçimleri 75 yılda nasıl değişti? 2016 sonrası atamalar üniversiteleri nasıl etkiledi?

08 Ocak 2021 Cuma, 22:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı kurucularından Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasının ardından protestolar sürüyor.

Peki rektörlük neden önemli ve Türkiye'de neden hep tartışmalı bir konu oldu?

Rektörlük neden önemli ve Türkiye'deki rektörlerin akademik nitelikleri neler?

BBC Türkçe'ye konuşan Boğaziçi Üniversitesi'nin ilk rektörü Üstün Ergüder üniversitelerin önemini, "Üniversite toplumun beynidir. Üniversitenin hür düşünceyi teşvik etmesi lazım, hür araştırmayı teşvik etmesi, bunun için örgütlenmesi, örgütünün de bunu yansıtması lazım" sözleriyle açıklıyor.

197 rektör üzerinden Türkiye'de üniversitelerin durumunu özetleyen bir bilimsel çalışma yayımlayan Prof. Dr. Engin Karadağ ise, üniversitelerin temel işlevinin araştırma olduğunu, rektörlerin standardı belirlediğini ve iyi araştırmacıların da standardı yüksek tuttuğunu vurguluyor.

Çalışmada, rektörlerin Scopus ve Web of Science isimli iki farklı akademik veri tabanında yayımlanan makale sayılarına göre mesleki yeterlilikleri inceleniyor.

İlkinde, rektörlerin dörtte birinin herhangi bir makalesi yer almıyor. İkinci veri tabanında ise bu oran üçte bir.

Reuters

SON 5 YILDA İLAHİYAT MEZUNU REKTÖRLERİN SAYISI ARTTI

Rektörler en fazla tıp mezunu fakat son 5 yılda İlahiyat mezunu rektörlerin sayısında artış yaşanıyor.

Araştırmaya göre on yıl önce hiç ilahiyat mezunu rektör yokken 2016'dan sonra, Türkiye'deki her 37 ilahiyat profesöründen biri rektör oldu.

2016 sonrasındaki atamalardan sonra bazı üniversitelerin yerel ve uluslararası sıralamada geriledikleri de saptanmış.

TÜRKİYE'DE REKTÖRLER GEÇMİŞTEN BUGÜNE NASIL SEÇİLİYOR?

Üniversitelere rektör atanması, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra kurulan Yükseköğretim Kurumu'yla (YÖK) başladı.

Böylece 1981'de, 35 yıldır uygulanan rektörlük seçimleri kaldırıldı.

1946'da kabul edilen kanunda rektörlerin seçimle görev başına gelmesi öngörülüyordu.

1992'de rektörlerin belirlenme sürecini düzenleyen kanun maddesi değişti ve seçimler geri getirildi.

Kanuna göre, devlet üniversitelerinde rektör adayları, profesör unvanına sahip akademisyenler arasından önce öğretim üyeleri tarafından seçiliyor, daha sonra YÖK adayların üçünü Cumhurbaşkanının onayına sunuyor, en son da Cumhurbaşkanı rektörü atıyordu.

Rektörler 4 yıllığına görev alıyor ve en fazla iki dönem bu görevi yürütebiliyordu.

KHK İLE DEĞİŞEN SİSTEM

2016'da AKP milletvekilleri TBMM'ye Cumhurbaşkanına doğrudan rektör atama yetkisi veren bir kanun tasarısı getirdi, tasarı muhalefetin itirazları üzerine geri çekildi.

Bundan 3 ay sonra yayımlanan bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bu uygulama yürürlüğe girdi.

Buna göre, devlet üniversitelerinde rektör YÖK tarafından önerilecek üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanıyor. Vakıf üniversitelerinde ise rektör, mütevelli heyetinin belirlediği adaya YÖK'ün olumlu görüş vermesinin ardından Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE NEDEN REKTÖR TARTIŞMASI YAŞANIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, protestolarla karşılandı.

Üniversite önünde gerçekleşen protestolara katılanlara polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Salı günkü devir teslim töreni sırasında bazı akademisyenler de rektörlük binasına sırtlarını çevirerek Bulu'yu protesto etti.

Bulu'nun seçimle değil atanarak göreve gelmiş olması protestoların en önemli nedenlerinden biri.

Ergüder, 1992'den 2016 yılına kadar üniversite seçimlerinde birinci gelen adayın hep rektör olarak atandığını söyledi.

Protestoların diğer nedenleri arasında ise Bulu'nun siyasi geçmişi ve bu nedenle atamanın siyasi nitelik taşıdığı algısı yatıyor.

AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı kurucularından olan Bulu, 2015'te de AKP'den milletvekili aday adayı olmuştu.

Habertürk'te Salı akşamı katıldığı bir programda Bulu bu eleştirileri, "Birçok insanı şaşırtacak ama ben siyasete CHP'de başladım. Liberal Demokratik Parti'nin gençlik kollarının başkanlığını yaptım. 2009'da aktif siyaseti bıraktım" sözleriyle yanıtladı.

Boğaziçi'nin üniversite içinden rektör atama geleneği olduğu eleştirilerine ise Bulu, daha önce de üniversiteye dışarıdan rektör ataması yapıldığını belirterek yanıt verdi ve şöyle dedi:

"Ama daha da önemlisi ben Boğaziçiliyim. 8 senemi Boğaziçi'nde geçirdim." Bulu, yüksek lisansını ve doktorasını Boğaziçi Üniversitesi'nde yapmıştı.

"Tepkilerin ardından istifa edecek misiniz?" yönündeki soruya ise Bulu, "Yok canım, niye istifa edeyim" şeklinde yanıt verdi.

Haber: Esra Yalçınalp, Berza Şimşek, Burak Atabay

Grafikler: Selim Büyükgüner