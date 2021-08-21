Son dakika... Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine rektör ataması
Son dakika... Prof. Dr. Mehmet Naci İnci Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu. Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sabaha karşı yayımlanan kararıyla görevden alınan kayyum rektör Melih Bulu'nun yerine vekil olarak geçen Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı.
Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda "Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet Naci İNCİ atanmıştır" ifadelerine yer verildi.
MELİH BULU GÖREVDEN ALINMIŞTI
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne, kayyum atanan Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından üniversitenin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Naci İnci vekaleten atanmıştı.
Erdoğan, Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi dahil 5 üniversiteye rektör ataması yapmıştı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanması büyük tartışma yaratmıştı. Protestoların ardından 15 Temmuz 2021'de Melih Bulu görevden alınmıştı.
MUSTAFA KURT, MARMARA’NIN YENİ REKTÖRÜ OLDU
Prof. Dr. Erol Özvar’ın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na seçilmesinin ardından boşalan Marmara Üniversitesi Rektörlüğü görevine ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mustafa Kurt atanmıştır” ifadeleri kullanıldı.
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