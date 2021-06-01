Boğaziçi’nde öğrencileri destekleyen akademisyenin derslerine son verildi

01 Haziran 2021 Salı, 04:00

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan AKP’li Prof. Dr. Melih Bulu’nun yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci, Boğaziçi direnişinin başından itibaren öğrencilere destek veren Feyzi Erçin’in derslerine “adaletsiz not verdiği” iddiasıyla son verdi. Batı dilleri ve edebiyatları bölümünün “Film Çalışmaları Programı” kapsamında 8 yıldır ders veren Feyzi Erçin, “Bu okulun başındaki rektör ve yardımcıları adaletten bahsedebilecek son kişilerdir” dedi. Öğrenci ve akademisyenlerden Erçin’e destek geldi.

‘KANAAT HASIL OLDU!’

Kendisini son olarak üniversitedeki üçüncü bir göreve atamasıyla tepki çeken rektör yardımcısı Naci İnci imzasıyla fakülte dekanına gönderilen notta, akademisyen Erçin için “Feyzi Erçin isimli kişi” ifadelerinin kullanılması dikkat çekti. Notta, Erçin’in öğrencilere verdiği “notlarda adaletsiz davrandığı” iddia edilerek “BÜ standartlarına uygun ders verilmediği kanaati hasıl olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

‘HUKUKİ DESTEK VERDİM’

Cumhuriyet’e konuşan Feyzi Erçin, öğrencilere verdiği destek nedeniyle hedefe konulduğunu söyledi. Erçin, “Başka hiçbir gerekçe bulamadıkları için salgın döneminde sınıf ortalamamın yüksek olmasını gerekçe gösterdiler. Ortalamamla ilgili bugüne kadar hiçbir eleştiri almadım. Ama salgın döneminde herkes gibi ben de öğrencilerime daha anlayışlı davrandım. Bunu adaletsiz buluyor olmaları çıkış noktalarındaki vicdansızlık ve yanlışlığı gösteriyor. Kaldı ki bu okulun başındaki rektör ve yardımcıları adaletten bahsedebilecek son kişilerdir. Yaptıkları her şey adalete, vicdana ve hukuka aykırı olduğu için bu vurgu benim için üzerine dahi düşünülmeyecek bir kelimedir. Derslerime son verilmesinin nedeni, büyük bir ihtimalle öğrencilere direnişlerinde en başından itibaren destek veriyor olmam. Çünkü dersim çok sevilen bir dersti ve iyi de verdiğime inanıyorum. Dolayısıyla öğrencilere, başlarına gelen haksızlık karşısında hukuki destek verdiğim için bu şekilde hedef gösterildiğimi tahmin ediyorum. Bu da çok üzücü, çünkü ben sadece avukatlık mesleğimin gereğini yapıyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum, onlar da beni. Bundan sonra da bu böyle olmaya devam edecek. Onların desteği benim daha güçlü hissetmeme neden oluyor. Zaten dayanışma da böyle bir şey” diye konuştu. Erçin, “Geri dönecek misiniz” diye sorduğumuzda ise, “Hukuki olarak tüm itirazlarımı yapacağım. Bu kararı bir ayrılma olarak bile değerlendirmiyorum” ifadelerini kullandı.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler eylemlerinin 148. gününde üniversitede bir araya gelerek Feyzi Erçin’e destekte bulundu. Rektörlük binasına sırtlarını dönme nöbetine devam eden Boğaziçili akademisyenler, bu kez “Feyzi Erçin yalnız değildir” yazılı dövizler taşıdı. Öğrenciler, sosyal medyadan da Erçin’e destek mesajları paylaştı.

İKİ ÖĞRENCİYE GÖZALTI

Rektör olabilmek için geçen hafta İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’ne profesör olarak yerleştirilen Melih Bulu protesto edildi. Medeniyet Üniversitesi’nde “Bulu’dan Boğaziçi’ne rektör, Medeniyet’e hoca olmaz!” yazılı pankart asan iki üniversiteli gözaltına alındı.

