Boğazlıyan İBB'nin Dörtyol Belediyesi'ne verdiği atları araştırdı: "Kıyma-kuşbaşı oldu"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Adalar’daki atlı fayton uygulamasına son vermesinin ardından satın aldığı atlardan 100'ünü MHP'den istifa eden Fadıl Keskin yönetimindeki Hatay Dörtyol Belediyesi'ne verildi.

Atların ortadan kaybolmasının ardından Fadıl Keskin partiden istifa ettirilirken, atlara ne olduğu da merak konusu oldu. Son olarak konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, kaynaklardan edindiği bilgileri paylaştı.

Boğazlıyan'ın gündeme taşıdığı iddiaya göre, İBB’den Dörtyol’a gelen ve kaybolan 99 atın 80’i atların yaşına ve cinsine göre tanesi ortalama 2 bin dolara Irak’a satıldı. Atların bir kısmının çipleri çıkarıldı, TIR’larla gönderildi. Kalan atların bir kısmı çevredeki illere gitti. İş görmeyenler, ayağında aksaması olanlar da kesilip kıyma-kuşbaşı oldu.

Boğazlıyan, yazısının devamında şunları ekledi:

“Bu, organize bir iş. Yıllardır yurt dışına kaçak yollarla at gönderen, gerek iç gerekse dış piyasaya at eti satan bir şebeke var. Bu işleri yapan Y. adlı kişi. Daha önce defalarca kez yakalandı ancak bu işi yapmaya devam ediyor” Kaynağımın bahsettiği Y.K. adlı kişi, bildiğim kadarıyla kayıp 100 at meselesindeki soruşturmada ifade verdi.