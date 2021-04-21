İBB’nin verdiği atları kaybeden MHP’li belediyenin vergi oyunu

21 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

İBB’nin verdiği 100 atı kaybetmesiyle gündeme gelen MHP’li Fadıl Keskin yönetimindeki belediye, bu kez de evrakta sahtecilik yaparak vergi kaçırmak ve üçüncü kişilere menfaat sağlamakla gündeme geldi. İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde yer alan Mehmet Alıcı’ya ait bir arazi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hatay Şubesi yönetim kurulu üyesi akrabası Süleyman Alıcı’ya ait firmaya devredildi. Dörtyol Belediyesi, taşınmazın devrinden kısa bir süre önce 18 milyon 317 TL olan rayiç bedeli hakkında vergi dairesine verdiği beyanda miktarın yanlış olduğunu söyleyerek 3 milyon 999 bin TL’ye düşürülmesini sağladı. Devredilen taşınmazın rayiç bedeli 3 milyon 767 bin TL olarak belirtilmesiyle değerinin yüzde 4'ü oranında toplamda 150 bin 680 TL tapu harcı ödendi.

SKANDAL RESMİ YAZIŞMALARA YANSIDI

CHP Dörtyol İlçe Başkanı Gökhan Özer, söz konusu devir işleminde usulsüzlük yapıldığını ve vergi kaçırıldığını belirterek Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet başvurusunda bulundu. Şikayet üzerine yürütülen soruşturmada Adalet Bakanlığı, Mersin Kızılarmut Vergi Dairesi'nden bilgi istedi. Vergi dairesi, yaptığı inceleme kapsamında arazinin değerini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’na sordu. Gelir İdaresi Başkanlığı, taşınmazın değerinin 18 milyon 317 bin TL olduğunu belirtti. 18 milyon 317 bin TL olması gereken rayiç bedelin 3 milyon 767 TL olarak gösterildiğini tespit eden Mersin Kızılarmut Vergi Dairesi, Adalet Bakanlığı’na yazı yazarak taşınmazın devrinde usulsüzlük yapıldığını bildirdi.

VERGİ KAÇIRMA CEZASI UYGULANDI

Vergi dairesi Adalet Bakanlığı'na gönderdiği bilgilendirme yazısında, Dörtyol Belediye Başkanlığı'nın 2020 yılında 3 farklı rayiç bedel beyanı bulunduğunu belirtti. Daire, söz konusu işlemler sonucunda vergi kaçırılması nedeniyle toplamda 195 bin 517 TL cezai işlem uygularken; kalan 432 bin TL tapu harcının da yatırılmasını istedi. Söz konusu işlem ile belediye harç ve emlak gelirinden mahrum bırakılırken, şirketine devir işlemi yapılan Süleyman Alıcı’ya da menfaat sağlandı.

‘KORKTUKLARI İÇİN AÇIKLAMA YAPAMIYORLAR’

CHP Dörtyol İlçe Başkanı Özer, yaptığı şikayet başvurusunda, arsanın devir işlemlerinde 3 ay içerisinde değişen rayiç bedellerini listeleyerek başsavcılığın harekete geçmesini istedi. İBB'nin verdiği atların ortadan kaybolmasının ardından bu skandalın da gündeme gelmesinden rahatsız olduklarını dile getiren Özer, “Biz Dörtyol’un bu şekilde anılmasından rahatsızlık duyuyoruz ama onlardan konuyla ilgili en ufak bir açıklama gelmedi. Atların ortadan kaybedilmesinin ardından kim bilir nasıl bir skandal yatıyor. Bunu bildikleri için kendileri de açıklama yapmaktan korkuyor. Bizler hukukun herkes için işlemesini istiyoruz. Muhalefet belediyelerinde anında devreye giriliyorsa Cumhur İttifakı yöneticileri için harekete geçilsin” dedi.