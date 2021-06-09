Bölgesel Amatör Lig'de kulüp başkanı, oksijen tüpüyle maç izledi
Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Suvermez Kapadokyaspor - İdmanyurdu 1925 maçında ev sahibi ekibin başkanı, oksijen tüpüyle tribünlerde yer aldı.
Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 6. Grup’ta mücadele eden Suvermez Kapadokyaspor, sahasında karşılaştığı İdmanyurdu 1925 Spor ile 0-0 berabere kaldı. Suvermez Kapadokyaspor’un Başkanı Fikret Tunca, ciğerlerindeki iltihaplanma nedeniyle karşılaşmayı oksijen tüpüyle izledi.
Suvermez Kapadokyaspor ile İdmanyurdu 1925 Spor, Nevşehir’in Derinkuyu ilçesi Suvermez Köyü'ndeki statta karşı karşıya geldi. Stada koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda taraftar alındı. 3’üncü Lig’e yükselmek isteyen iki takım 0-0 eşitlikle sahadan ayrıldı. Suvermez Kapadokyaspor Başkanı Fikret Tunca, ciğerlerinde yaşadığı iltihaplanmaya rağmen sahadaki takımını yalnız bırakmadı. Oksijen tüpüyle stadyuma gelen Tunca, karşılaşmayı takip etti. Başkan Tunca, “Bölgesel Amatör Lig sezonu hayırlı, uğurlu olsun. Dostça, arkadaşça bir ortam içerisinde bir lig geçmesini diliyorum. Başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.
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