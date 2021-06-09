Emre Belözoğlu'ndan sosyal medya hamlesi

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için yola devam etmeyeceğini açıkladığı Emre Belözoğlu, resmi Instagram hesabı açtı.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2021 Çarşamba, 21:27
Emre Belözoğlu'ndan sosyal medya hamlesi
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Fenerbahçe'deki teknik sorumluluk görevinden ayrılan eski futbolcu Emre Belözoğlu, sosyal medya platformu Instagram'da resmi hesap açtı. Hesabının açıklama kısmına "Tek resmi hesabım budur" ifadesini ekleyen Belözoğlu'nun hesabı, kısa sürede 33 bin takipçiye ulaştı. 

Bugüne dek resmi bir Instagram hesabı bulunmayan 40 yaşındaki eski futbolcu, oğlu Ömer Akif Belözoğlu'nun hesabını dışarıya kapalı şekilde kullanıyordu. Belözoğlu'nun yeni hesabının ekran görüntüsü şu şekilde:


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