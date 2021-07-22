Bolivya'da hortum, futbol maçını vurdu
Bolivya'da bir futbol karşılaşması sırasında oluşan hortum, paniğe yol açtı.
Bolivya'nın Achocalla bölgesindeki bir futbol karşılaşmasında görülen "şeytan hortumu", oyuncuları ve hakemleri korkuttu.
Kentteki futbol sahasında oynanacak olan maç öncesi takımlar sıraya girdiği anda sahada hortum oluştu. Sahadakiler büyük panik yaşayıp kaçışırken, hortumun herhangi bir hasara yol açmadığı belirtildi
ŞEYTAN HORTUMU NEDİR?
Şeytan hortumu, çok sıcak ve kumlu bir yerde oluşan kuvvetli konveksiyonel hareket ile yerdeki kum ve tozların oluşan rüzgar ile dönerek bir hortum şeklinde yukarıya yükseldiği doğa olayıdır. Genellikle kurak ve yarı kurak alanlarda havanın açık ve kuru olduğu, öğle saatlerinde aşırı ve hızlı ısınmanın gerçekleştiği durumlarda görülür.
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