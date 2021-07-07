Bollywood yıldızı Dilip Kumar yaşamını yitirdi
Hint sinemasının "Trajedi Kralı" olarak tanınan Dilip Kumar 98 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölümüne ilişkin, Hindistan Başbakanı da bir açıklama yayımladı.
"Jugnu", "Shaheed", "Martyr" filmlerindeki rolleriyle üne kavuşan 98 yaşındaki ünlü aktörün Hindistan’ın Mumbai kentindeki bir hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.
Geçen ay nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtilen ünlü oyuncunun ölümü aile yakınları sosyal medya üzerinden paylaşarak duyurdu.
HİNDİSTAN BAŞBAKANINDAN AÇIKLAMA
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dilip Kumar, bir sinema efsanesi olarak hatırlanacak. Ölümü kültür dünyamız için bir kayıp" ifadelerini kullandı.
Kumar, 1994'te Hint sinemasına katkılarından dolayı yüksek onur ödülü "Dadasaheb Phalke"e layık görülmüştü.
1950'lerde "Footpath", "Naya Daur", "Musafir" ve "Paigham" gibi birçok dramada yer alan Kumar, kariyeri boyunca çeşitli rolleri canlandırmış, 60'ı aşkın filmde yer almıştı.
Kumar, Hindistan Parlamentosunun üst kanadında da görev yapmıştı.
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