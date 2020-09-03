Bolsonaro’dan ‘orak ve çekice’ yasak: Nazi sembolüyle bir tuttu

03 Eylül 2020 Perşembe, 10:26

Batı yanlısı, liberal ve anti-komünist bir parti olan Sosyal Liberal Parti milletvekili Eduardo Balsonaro, komünizm propagandası amacıyla üretilen orak-çekiç veya beş köşeli yıldız içeren nesnelerin üretim, satış ve dağıtımlarının yasaklandığını duyurdu.

Bolsonaro sunduğu yasa tasarısında söz konusu sembolleri, Nazi sembolü olan Swastika ile aynı statüye indirgedi. Yasayı ihlal edenlerin 9 ila 15 yıl hapis cezasına çarptırılacağı bildirildi.

Bolsonaro, Çin'in komünist parti "diktatörlüğünü" koronavirüs salgınını küresel olarak yaymakla suçlamasının ardından, Mart ayında Brezilya ile Pekin arasındaki diplomatik krize neden olmuştu.

UKRAYNA’DAN ESİNLENDİ

Bolsonaro, tasarıyla ilgili sosyal medyadan paylaştığı tweet serisinde, Ukrayna’da aşırı-sağcı gruplar tarafından gerçekleştirilen ‘Meydan darbesi’ sonrası "komünist ve faşist” sembolleri yasaklayan, 2015 tarihli Ukrayna yasasından ilham aldığını açıkladı.

Bolsonaro tasarının, “Tıpkı ceza kanunun bir bireyin öldürülmesini suç sayması gibi, Nazizm ve Komünizmin adı altında gerçekleşen soykırımları önlemeyi amaçladığını” öne sürdü.

Tasarı ayrıca komünizm veya Nazizmle ilgili herhangi bir kişi, olay veya fikrin adını taşıyan sokakları, meydanları, kamu binalarını veya kurumları da yeniden adlandırmayı da öneriyor.

GÖSTERDİĞİ ÖRNEK YANLIŞ ÇIKTI

Eduardo Balsonaro tasarıyı desteklemek adına twitter üzerinden iki ayrı fotoğraf paylaştı ve fotoğraflarla birlikte şu ifadelere yer verdi:

"Projede, gerçek örnekleri kullanıyorum: Ukrayna'da Sovyet komünistleri tarafından işlenen Holokost (1. resim) ve Alman Nazileri tarafından gerçekleştirilen Holokost (2. resim)" diye ekledi.

Bolsonaro’nun takipçileri bunun üzerine, fotoğraflardan birinin o dönem bir İngiliz kolonisi olan Hindistan'daki 1943 Bengal kıtlığında çekildiğini belirtti.