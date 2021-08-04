Bolu Belediye Başkanı: Çay atmak hakaret ise bunun muhatabı cumhurbaşkanıdır

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:15

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, kentte yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapılmasına ilişkin dün belediye meclisine sunduğu önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Önergeye itiraz etmek isteyen AKP’li meclis üyelerine çay atmasının tepkiyle karşılanmasını eleştiren Tanju Özcan “Cumhurbaşkanımız sel, yangın,deprem bölgesine gidiyor ve halkı yatıştırmak için çay atıyor. Ben, AKP’li üyeleri sakinleştirmek için, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi çay atayım dedim. Çay attım diye bana ‘diktatör’, ‘terbiyesiz’ dediler. Çay atmak hakaret ise bu sözlerin muhatabı cumhurbaşkanıdır. Ben ondan gördüğümü yaptım” dedi.

ÖNERGE OYLAMASI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kentte yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapılması için dün belediye meclisine önerge sundu. Oy çokluğuyla kabul edilen önerge, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale gönderildi. Cumhuriyet’e konuşan Tanju Özcan, “Cuma’ya kadar komisyondan kararın gelmesini bekliyorum. Gelecek karara göre nihai oylama yapılacak” dedi.

"BU SÖZLERİN MUHATABI CUMHURBAŞKANIDIR"

Belediye meclisinde önergeye itiraz etmek isteyen AKP’li meclis üyelerine çay atmasının AKP’liler tarafından eleştirilmesine tepki gösteren Özcan “Mecliste yaklaşık 20 dakika konuşma yaptım. Konuşmamın önemli bir kısmını onlar da onayladı. Bir haftadır ırkçı, faşist diyenlere dünyadaki örnekleri anlattım. Tam solcuların, bizim ‘tatlı su’ solcularımızın ve FETÖ’cülerin sözlerini, tepkilerini anlattım. Gelenleri göçmen olarak kabul etmediğimizi, bunların geçici sığınmacılar olduğunu söyledim. Hukuki ve siyasi boyutlarını paylaştım. Daha müzakere sürecine geçmeden onlar oturdukları yerden bağırmaya başladılar. İş kontrolden çıkıyordu. Ben de Cumhurbaşkanımdan öğrendiğim taktiği uyguladım. Muhtemelen bilimsel bir tarafı vardır. Çünkü Cumhurbaşkanımız sel, yangın,deprem bölgesine gidiyor ve halkı yatıştırmak için çay atıyor. Ben, AKP’li üyeleri sakinleştirmek için, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi çay atayım dedim. Çay attım diye bana ‘diktatör’, ‘terbiyesiz’ dediler. Çay atmak hakaret ise bu sözlerin muhatabı cumhurbaşkanıdır. Ben ondan gördüğümü yaptım. Cumhurbaşkanı çay atınca diktatör olmuyor da ben belediye meclis üyeleri sakinleşsin diye çay attığımda mı diktatör oluyorum? Gülelim mi ağlayalım mı bu halimize?" diye diye sordu.

ABD'YE SERT SÖZLER

Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden ABD’ye yönelik açıklamalarına da destek vererek “Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına katılıyorum. Benim dün akşam da söyledim buydu. Bu ülkeyi karıştıran Amerika’dır. İnsanların eline silah veren Kürt Türk tartışması çıkaran Amerika’ydı. FETÖ, PKK gibi terör örgütlerini yöneten Amerikaydı. FETÖ Örgütü darbenin taşeronuydu. Planlayıcısı Amerikaydı. Hala daha o darbecileri destekliyorlar. Bu işin arkasında dış kaynaklı siyasiler var. Dün FETÖ’yü PKK’yı kullandıkları gibi yarın bir şey olduğunda bu sığınmacıları taşeron olarak kullanacaklar ve ülkeyi karıştıracaklar. Ben bunları söyledim diye 2 saat içinde soruşturma açıldı. Bu ülkenin savcılarına sesleniyorum: Amerika yetkilileriyle ilgili soruşturma açın” ifadelerini kullandı.

"ÜLKEYİ KARIŞTIRMAK İÇİN KULLANACAKLAR"



“Göçmenler yeni bir ‘emperyal’ oyundur. Afganistan’dan getirilenler ülkeyi karıştırmak için kullanacaklar. Benim bir baba olarak, sorumlu bir yurttaş olarak, kaygı duyan bir belediye başkanı olarak endişelerim var. ‘90 milyon eşit vatandaş’ denilerek yapılan açıklamalar fitili ateşledi. Bu ülke için canını feda etmiş olan Türklerin, Kürtlerin, Lazların, Çerkezlerin, Boşnakların… yani bu ülke için ataları şehit olmuş olanlar, bu ülkenin eşit vatandaşıdır. Geçici sığınmacılar bu ülkenin vatandaşı değildir ve olamazlar. Uluslararası anlaşmalar kapsamında mülteci ya da göçmen olarak nitelendirilemezler. Tüm hukukçular bunu bilir. Muhalefet de bu sorunu yeterince farkında değil. Geçici sığınmacıları nasıl göndereceğine ilişkin bir politikası yok. Devlet politikası istiyorum diyerek yola çıktım. Cumhurbaşkanı gibi ben de milli irade diyorum. Sandık kuralım politikamızı belirleyelim” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU ABD’YE SESLENMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ile son görüşmesinde Afgan sığınmacıları kabul ettiğini kaydederek şunları söyledi:

Erdoğan son yaptığı görüşmede ülkemize bu Afgan sığınmacıları kabul etmiştir. Toplantıya devlet mekanizmalarının dışından, Kavakçı ailesinden getirilen genç tercümanın sebebi de belli olmuştur. Erdoğan bunun duyulmasını engellemek için bunu yapmıştır. ABD’ye sesleniyorum: Erdoğan ile yaptığınız bu anlaşmaları, geleceğin iktidar üyesi ve ülkeyi yönetecek ittifak olarak asla kabul etmiyoruz. Kendisine ne dediyseniz, neler söylediyseniz, bunlar Erdoğan'ı bağlar, Türkiye Cumhuriyeti’ni bağlamaz” dedi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a da seslenerek "Tek başına ülkeni korkunç bir ateşe atmak istiyorsun. Mahallelerimizi satmaya devam mı etmek istiyorsun; seçime gel, halktan onayını al."