'Borç' tartışmasında kardeşini vurdu

İzmit'te Erdal A. (42), borç- alacak nedeniyle tartıştığı kardeşi Celal A.’yı (41) tabancayla bacağından vurdu. Yaralanan Celal A., hastanede tedaviye alınırken, polis de kaçan Erdal A.'yı arıyor.

DHA
14 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:15
'Borç' tartışmasında kardeşini vurdu
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Erdal A. ile kardeşi Celal A. arasında borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken Erdal A., tabancasını ateşleyerek, kardeşini bacağından vurdu. Erdal A., tek el ateş ettikten sonra dükkandan kaçtı.

TEDAVİYE ALINDI

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sol bacağından yaralanan Celal A., ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın meydana geldiği dükkanda inceleme yapan polis ekipleri, Erdal A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.


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