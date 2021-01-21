Borusan Holding 260 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi aldı

21 Ocak 2021 Perşembe, 12:46

Şirketin yayımladığı bültene göre 155 milyon dolar ve 87 milyon euro olmak üzere iki dilimden oluşan sendikasyona HSBC, Garanti Bankası, ICBC, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank ve Vakıfbank'ın aralarında bulunduğu 11 banka katıldı. Kredinin ilk 18 ayı geri ödemesiz olacak.

Kaynak: Reuters