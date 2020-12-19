Bosnalı Sırp liderin Lavrov'a hediye ettiği ikonaya inceleme başlattırdı

19 Aralık 2020 Cumartesi, 16:07

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik'in, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a hediye ettiği ikona ülkede tartışmalara neden oldu. Ukrayna'nın iddiaları üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, kendilerine gönderilen notayı Devlet Başkanlığı Konseyi’ne ilettiklerini kaydederek, Bosna Hersek'e ait olmayan bir eserin ülkeye nasıl ulaştığının ve başkalarına nasıl hediye edildiğinin belirlenmesi gerektiğini söyledi. Turkovic, ikona meselesinde ciddi bir hırsızlık ve Bosna Hersek'e yasa dışı yollardan getirilmiş olması durumunda polis ve savcılığın konuya müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

‘İDDİALAR DOĞRUYSA…’

Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Hırvat üyesi Zeljko Komsic de ikonanın Ukrayna'daki çatışmalar sırasında çalınıp Bosna Hersek'e getirildiği yönündeki iddiaların gerçek çıkması durumunda sorumlularının hapse atılması gerektiğini ifade etti.